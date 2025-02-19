Ляшко уверяет, что призыв медиков будет происходить исключительно на медицинскую должность.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что медицинские работники будут заключать контракты с Вооруженными силами Украины сроком на один год.

Как он отметил в эфире информационного телемарафона, каждый медицинский работник является военнообязанным, но женщины-медики могут согласиться на службу добровольно, поскольку принудительно их нельзя отправлять в ряды Вооруженных сил Украины:

"Больше это касается мужчин. Ключевая особенность в том, что в таком алгоритме контракт заключается на один год. То есть человек понимает, что отслужит и отработает исключительно на медицинской должности, а через год вернется".

Также глава Минздрава добавил, что Министерство обороны готовит комплексный вопрос демобилизации. "Таким образом мы хотим заменить медицинских работников в рядах Вооруженных сил по ротационному принципу, чтобы по году отбыли, вернулись, и мы через этот механизм призывали новых", - сказал Ляшко.

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В то же время частные медицинские учреждения работают по другой модели. "Они имеют право быть признанными критическими для экономики нашей страны и бронировать 50% военнообязанных мужчин. Если они хотят больше, то должны подать надлежащее обоснование в зависимости от того, каким критериям соответствуют - национальным или региональным", - пояснил министр.

По его словам, механизм разработан таким образом, чтобы находить баланс, который удовлетворит как Вооруженные силы Украины, так и гражданские больницы. Например, для формирования новых бригад необходимы специалисты одного профиля, а для доукомплектования военных госпиталей - совсем другого:

"Наша ключевая задача в том, чтобы узкоспециализированные и высококвалифицированные кадры попадали туда, где они нужны. Мы не хотели бы, чтобы кардиохирурги и торакальные хирурги попадали в медицинские батальоны, потому что они нужны там, где надо оперировать и спасать жизни".

Мобилизация в Украине

Напомним, 6 февраля 2025 года Министерство здравоохранения и Медицинские силы Вооруженных сил согласовали механизм снятия бронирования с отдельных медицинских работников.

Сообщалось, что списки необходимых медиков будет формировать Министерство здравоохранения, а представление о разбронировании человека - руководители медицинских учреждений.

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