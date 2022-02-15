Минздрав сократил требования к стажу работы руководителей учреждений здравоохранения / фото ua.depositphotos.com
Министерство здравоохранения Украины сократило требование к стажу работы руководителей учреждений здравоохранения.
Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующие изменения внесены в Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 78 "Здравоохранение".
Согласно изменениям, квалификационные требования к руководителям заведений установлены следующие:
- для заведения национального уровня - не менее 7 лет;
- для учреждения областного уровня - 5 лет;
- для заведения районного уровня - 3 года;
- для учреждений, которые оказывают только первичную медпомощь, – не менее 3 лет стажа по основной специальности или одного года на руководящих должностях.
Ранее требования к стажу составляли: не менее 10, 7 и 5 лет для заведения соответствующего уровня.