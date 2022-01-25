Обратиться в центр за консультацией смогут врачи, медсестры и представители медицинского сообщества из разных уголков страны.

Министерство здравоохранения открыло контакт-центр, где можно получить информацию по выплатам повышенных зарплат медицинским работникам.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, центр будет предоставлять консультации руководителям медучреждений, медицинским работникам и представителям органов местного самоуправления по формированию эффективной сети учреждений здравоохранения, трансформации госпитальных округов и выплатам базовой заработной платы.

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Позвонить в контакт-центр можно по номеру 0 800 60 20 21, после сигнала нажав цифру 8.

Обратиться в центр за консультацией смогут врачи, медсестры и представители медицинского сообщества из разных уголков страны.

Алгоритм работы контакт-центра будет устроен таким образом, что каждое обращение от медработников или представителей органов местного самоуправления будет зарегистрировано и передано в работу. После уточнения необходимой информации заявителю будет предоставляться обратная связь. Благодаря такому алгоритму медики смогут максимально быстро получить исчерпывающий ответ.

Как сообщал УНИАН, в начале января правительство приняло постановление о некоторых вопросах оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения. Документ предусматривает повышение базового уровня заработной платы: не менее 20 тыс. гривен для врачей и не менее 13,5 тыс. гривен для медицинских сестер.

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