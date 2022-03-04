В министерстве призвали обратить внимание, что воду из открытых водоемов нужно использовать только для технических целей.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации относительно действий в случае отсутствия водоснабжения.

Об этом говорится в сообщении на странице Минздрава в Facebook.

"Россия развернула террористические действия против Украины. Действия оккупантов жестоки и непредсказуемы, поэтому Минздрав продолжает публиковать инструкции, которые могут спасти жизни. Публикуем информацию, что делать при невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах", - пояснили в министерстве.

Так, отметили в Минздраве, нужно использовать питьевую воду из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев), пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии, фасованную бутилированную воду и воду в емкостях для индивидуального пользования.

Также в Минздраве призывают хранить питьевую воду в закрытых емкостях.

"При этом обязательно обозначить бирками с обозначениями "Вода обеззаражена для питья", "Вода для технических нужд", "Вода для хозяйственных нужд". Как правило, делают 2-3-суточный запас", - отметили в министерстве.

Кроме того, в Минздраве призвали обратить внимание, что воду из открытых водоемов нужно использовать только для технических целей.

"Для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить. Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (кипятить не менее 10 минут от момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток", - отметили в Минздраве.

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