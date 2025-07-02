По мнению Куща, сейчас правительство начинает понимать, что единственный путь к стабилизации - это возвращение конкуренции.

В Украине назревает переход от ручного регулирования фармацевтического рынка к внедрению здоровой конкуренции и рыночных механизмов.

Об этом заявил экономист Алексей Кущ, комментируя недавние правительственные планы по урегулированию маркетинговых платежей на рынке.

"Похоже, мы наконец выходим из фазы фармацевтического "ручного управления", когда каждый шаг регулировался с благими намерениями, но с предсказуемым результатом. Цены выросли, аптеки начали закрываться, ассортимент сократился, а потребитель - как всегда - остался крайним", - отметил он в Facebook.

Видео дня

По мнению Куща, сейчас правительство начинает понимать, что единственный путь к стабилизации - это возвращение конкуренции.

"Теперь, судя по последним решениям, мы все ближе к пониманию: путь только один - вернуть на рынок конкуренцию и нормальные рыночные механизмы. Без фанатизма, но с уважением к экономике", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что парадоксально, но эта идея подается как нечто новое, хотя на самом деле это - обычный здравый смысл.

"Парадокс в том, что эта идея звучит как нечто новое, хотя на самом деле - это банальный здравый смысл. Вместо того чтобы запрещать, давить, ограничивать и бесконечно реферировать, проще создать правила, при которых участники рынка сами будут заинтересованы снижать цены, бороться за покупателя и выживать не за счет друг друга, а за счет эффективности", - подчеркнул Кущ.

Он также отметил, что рынок не требует жесткого вмешательства - только условий для работы.

"У рынка единственная просьба - не мешайте ему работать. И тогда он сделает то, чего не смогли достичь никакие постановления: реальное снижение цен на лекарства", - резюмировал экономист.

Напомним, на протяжении последних 4 месяцев продолжается обсуждение нового механизма, который бы урегулировал вопрос маркетинговых соглашений между производителями лекарств и аптечными сетями.

На прошлой неделе, на правительственном комитета компромиссное решение, которое должно вернуть конкуренцию на рынок, было согласовано.

Крупнейшие участники фармацевтического рынка, а также малые и средние аптечные сети и производители, подписали Декларацию в поддержку проекта постановления Кабинета министров, который, по оценкам бизнес-сообщества, позволит стабилизировать ситуацию на рынке лекарственных средств, предотвратить риск дефицита, а также снизить конечную стоимость препаратов для пациентов.

Вас также могут заинтересовать новости: