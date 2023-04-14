Традиционно на 16 апреля украинские столы восхитят разнообразием, поэтому следует подумать заранее, как спланировать свое питание.

Министерство здоровья Украины опубликовало подборку эффективных советов о так, как не переесть на пасхальные праздники.

Соответствующие рекомендации для украинских хозяев и гостей по поводу застолья сформулировал президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец, отмечает Минздрав в Telegram.

Традиционно в этот период столы украинцев восхитят разнообразием, а главным лакомством на 16 апреля будут вкусные, однако калорийные, пасочки.

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Швец рекомендует украинцам найти баланс между удовольствием и пользой и отдать предпочтение овощным закускам, которые станут хорошим дополнением к более "тяжелым" блюдам - овощным палочкам с хумусом или сальсой.

Также стоит запланировать на 16 апреля другие активности, помимо пребывания за пасхальным столом. Это позволит потратить больше энергии и не наесть лишние бока. Также следует знать меру в еде, наслаждаться каждым куском, делать небольшие интервалы. Важно, не пропускать перед застольем завтрак. Это не поможет меньше наесть, а лишь увеличит ваши шансы на переедание.

Кроме этого, не следует злоупотреблять алкоголем: не более одной-двух порций для женщин и не более трех - для мужчин. Под порцией алкоголя понимают 30 мл крепких напитков, 100 мл вина и 300 мл пива.

Подборка советов от Олега Швеца:

Украинцы 16 апреля будут праздновать Пасху

Напомним, что в этом году праздник православной Пасхи приходится на воскресенье, 16 апреля. Ранее мы писали, из чего можно составить свою пасхальную корзину в 2023 году и какие продукты не следует брать с собой на церковную службу.

Также УНИАН разобрался, в какие дни хозяйкам лучше печь куличи и делать пасхальные яйца - традиционные вкусности, которые символизируют воскресение Христоса.

Не забывайте, что в этом году в храмы следует идти только после 5:00 - по истечении комендантского часа.

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