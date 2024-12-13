Фармацевты надеются, что действия министра помогут сохранить доступность лекарств для всех слоев населения, даже в самых сложных условиях.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко инициировал совещание с представителями фармацевтического рынка, чтобы обсудить изменения в законопроект №11493. Эти нововведения вызвали широкий резонанс в отрасли из-за того, что могут привести к значительному удорожанию лекарств, а также повлиять на их доступность, сообщает УНН.

Обсуждаемые изменения уже вызвали беспокойство в фармацевтической отрасли, пишет издание. Профильные ассоциации предупреждают о возможных негативных последствиях, таких как закрытие аптек в отдаленных регионах, искусственный дефицит лекарств и увеличение бюрократических преград из-за внедрения е-каталога. Кроме того, предложение ограничения сбыта продукции одному субъекту хозяйствования до 15% вызывает опасения у экспертов рынка из-за возможного прерывания поставок препаратов в аптеки.

Как говорится в материале, представители фармацевтического рынка положительно оценивают шаг министра к открытому диалогу. Они выражают надежду, что Ляшко учтет их аргументы и совместно с отраслью найдет сбалансированное решение, которое обеспечит стабильность на рынке лекарств.

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"Мы видим, что Министр здравоохранения действительно заинтересован в решении сложившейся ситуации. Его инициатива о проведении открытого диалога с представителями отрасли дает надежду, что решение будет взвешенным и направленным на поддержку доступности лекарств", - отметили представители рынка в комментарии УНН.

Фармацевты надеются, что действия министра помогут сохранить доступность лекарств для всех слоев населения, даже в самых сложных условиях.

Отметим, в конце ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11493, который имел целью упростить регистрацию лекарственных средств для централизованных закупок. Однако ко второму чтению в документ могут внести правки, которые вызвали широкий резонанс в фармацевтическом сообществе. Основные риски, на которые обращают внимание эксперты, касаются усиления бюрократии, усложнения поставок лекарств и негативного влияния на доступность медпрепаратов для граждан.