Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, что может повлиять на доступность лекарств для украинцев. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

"Возможно все, но мы работаем со всем рынком, чтобы не допустить этого", - отметил Ляшко, отвечая на вопрос, могут ли новые регуляции фармацевтического рынка привести к сокращению выбора медикаментов в аптеках.

Министр также привел данные о структуре аптечного рынка: по его словам, пять аптечных сетей владеют 35% аптечных точек, но осуществляют 75% финансовых операций на рынке, тогда как 65% аптечных точек относятся к несетевым аптекам.

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Кроме того, Ляшко заявил об усиленном контроле за деятельностью аптек, предупредив, что в случае "манипуляций" Антимонопольный комитет будет открывать дела, а Минздрав может пересматривать лицензии аптек и дистрибьюторов.

"Манипулировать на этом рынке, чтобы не было лекарственных средств достаточно сложно, поэтому мы всех предупредили, что если будут манипуляции, то будут соответствующие заведены дела - как антимонопольным законодательством, так и нами как регулятором, который выдает лицензии на розничную торговлю, на оптовую торговлю. Аптека - это в первую очередь учреждение здравоохранения и оно должно делать все возможное, чтобы отпустить лекарственные средства конечному потребителю", - подчеркнул министр.

И хотя Виктор Ляшко заявил об усиленном контроле за аптечными сетями, однако не исключено, что исчезновение товаров из ассортимента может быть инициативой самих производителей, которые не захотят производить и отпускать лекарства по новым ценам.