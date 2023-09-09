Риск заболеть для пользователей электронных сигарет был примерно таким же, как и для традиционных курильщиков.

"Всемирный журнал онкологии отозвал резонансную статью от февраля 2022 года о распространенности рака среди пользователей электронных сигарет. Среди причин: беспокойство относительно методологии и достоверности выводов. Авторы не предоставили обоснованных объяснений и доказательств, поэтому статья была отозвана по требованию главного редактора", - сообщает "Фокус" со ссылкой на публикацию американского журнала "Reason".

В отозванном исследовании терапевт университета Иллинойса Ануша Чидхарла и ее 12 соавторов проанализировали данные Национального обзора здоровья и питания. Выборка насчитывала более 154 тысяч респондентов, опрошенных с 2015 по 2018 год. 5% сообщили, что когда-либо пользовались электронными сигаретами, 31,4% сказали, что являются курильщиками электронных сигарет, а 63,6% ответили, что вообще не курят вейпы и никогда ими не пользовались. Среди пользователей электронных сигарет распространенность рака составила - 2,3%, среди курильщиков традиционных сигарет - 16,8%. Среди тех, кто не курит, болели раком - 9,5%.

Среди претензий к исследованию: авторы считали как "пользователей электронных сигарет" даже тех, кто только попробовал электронные сигареты - они не принимали во внимание, имели ли респонденты постоянную историю курения. Исследователям также не удалось ответить на вопрос: диагнозы были поставлены до или после того, как люди начали курить электронные сигареты. В то же время ученые отмечали, что "электронные сигареты использовались большинством больных раком, чтобы бросить курить традиционные сигареты". Что свидетельствует о том, что их диагнозы, как правило, предшествовали использованию электронных сигарет.

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Сомнительным также является вывод, что риск заболеть для пользователей электронных сигарет был примерно таким же, как и для традиционных курильщиков (примерно вдвое больше, чем для некурящих). Потому что, сами авторы отмечают, что "испарения никотина из электронных сигарет содержит на 99% более низкую концентрацию канцерогенов, чем от табачного дыма".

Журналисты "Reason" предполагают, что рецензенты вообще не анализировали результаты исследования перед публикацией. По их мнению, процесс экспертной оценки был предвзятым против вейпинга: так сложилось, что предпочтение отдается статьям, подчеркивающим его потенциальную опасность, даже несмотря на слабость научных исследований, лежащих в основе.

Чидхарла и ее коллеги говорят, что "увеличение использования электронных сигарет из-за их широкого продвижения как более безопасных альтернатив традиционному курению" является "угрозой и риском для здоровья". Но в то же время исследователи описывают электронные сигареты как "перспективный инструмент уменьшения вреда от курения".

Чидхарла обеспокоена тем, что продукты для вейпинга "обычно продаются как безопасная альтернатива", когда "долгосрочный эффект электронных сигарет еще не известен". Параллельно авторы исследования признают, что "вейпинг, даже если может представлять определенные долгосрочные риски, менее опасен, чем курение", - цитируют фрагменты противоречивого исследования американские журналисты.