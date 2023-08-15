У всех людей разные состояния, но одно желание - носить только солнцезащитные очки и не пользоваться очками и контактными линзами для коррекции зрения.

Только человек с проблемой по зрению знает как это минимум неудобно, а иногда и опасно-плохо видеть.

Подробно как за один день решить эту проблему на сайте Немецкой глазной клиника на Европейской пощади в Киеве klinika.ua.

Холодную лазерную коррекцию по технологии "Cool Ice" которая выполняется только в нашей клинике, дарят родители детям на 18 лет или сами зарабатывают на проведение лазерной коррекции.

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У всех людей разные достатки, но одно желание-носить только солнцезащитные очки и не пользоваться очками и контактными линзами для коррекции зрения.

Недостатки ношения очков - только коротко, а список очень длинный.

Запотевают при переходе из холодного в теплое помещение и наоборот.

Только прямое зрение, периферийного просто нет, то, что справа или слева в очках можно четко увидеть только повернув голову.

Опасность травм при авариях - разбитые очки потенциальные осколки.

Плавание в маске под водой,только при изготовлении подводной маски с диоптриями.

Ограничение на большой ряд профессий.

И так далее можно продолжить на два листа перечисления возможных проблем.

Контактные линзы можно носить не более двух часов в день безопасно относительно для глаз.

Глаз единственный орган человека, который получает питание из вне-кислород и увлажнение слезной жидкостью.

Представьте себе, как будет выглядеть кожа на руке если одеть перчатку и носить её не снимая весь день.

А если десять лет подряд…

У наших пациентов реально меняется жизнь, когда они избавляются от надоевших очков.

Если раньше я не очень задумывался об этом настолько глубоко.

Мне казалось, что мы просто проводим процедуру холодной лазерной коррекции и все.

На самом деле все намного глубже, ведь мы дарим богатство восприятия этого мира, его красоту и любимые лица, которые ты четко видишь.

Детство своих детей нужно видеть.

Поэтому отличное зрение важно молодым мамам.

Рекомендация как можно раньше с 18 лет, когда глаз сформирован, как орган и зрение стабильно.

Подарите себе отличное зрение, и мы в Немецкой глазной клинике Вам в этом поможем.

Возможно в один день пройти и диагностику и лечение.

Сама процедура бесконтактно длиться секунды.

У наших пациентов только один вопрос-а почему так недорого.

Ответ простой - Немецкая глазная клиника расположена в своем собственном шикарном здании, которое специально бережно с фасада реконструировано сохраняя дух старого Киева, а внутри самая современная и наполненная технологиями главная клиника.

Но мы имея отличных докторов и персонал, работаем только год.

И наша принципиальная политика не платить докторам за привлечение пациентов вопреки сложившейся практике, к сожалению, в некоторых центрах, а экономить деньги на рекламе и деньги наших пациентов.

По статистике 98 процентов пациентов которые проходят в нашей клинике диагностику доверяют проведение процедуры лазерной коррекции и операций по поводу катаракты с немецкой точностью и отличным результатом в нашей клинике.

Я доктор Сергей Британ жду Вас на прием в удобное для Вас время.

Наш адрес: г. Киев, пр. Музейный, 2в.

Узнать подробнее о клинике, полном спектре услуг и всех других интересующих вас вопросах вы сможете, пройдя по ссылке: klinika.ua.

Контактные телефоны: 0 800 507 670 - бесплатная линия по Украине.