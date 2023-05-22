Рассказываем, какая вероятность заразиться на маникюре опасной болезнью и как этого избежать.

Ухоженные руки и трендовый маникюр - обязательный атрибут внешности любой современной женщины. Обращаясь за услугой в салон красоты или к мастеру, который работает на дому, каждая из нас хочет получить идеальный результат. УНИАН выяснил, чем можно заразиться при аппаратном маникюре, насколько это опасно и как избежать проблем.

Можно ли заразиться гепатитом на маникюре

Для того чтобы понимать, можно ли заразиться гепатитом через пилочку для ногтей или фрезы, важно осознать саму суть инфекции. Люди "подхватывают" те или иные заболевания тремя способами:

воздушно-капельным путем;

через слизистые;

через кровь.

В ситуации с гепатитом В подходит третий вариант. Этот вирус попадает в кровь, даже если просто уколоться иголкой, не говоря уже о порезах или серьезных ранах. Вероятность заразиться гепатитом на маникюре возрастает, если вы получили травму во время процедуры инструментом, который не был достаточно простерилизован. Учитывайте, сколько живет гепатит на маникюрных инструментах - инфекция может присутствовать до полутора месяцев и не исчезает при обработке спиртом.

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Вы не знаете, кем был человек, сидевший в кресле до вас, поэтому требуйте от мастера выполнения санитарных норм - как минимум, чтобы он доставал простерилизованные инструменты из крафт-пакета в вашем присутствии. Можете сделать еще проще - возьмите пакет в руки и почитайте инструкцию - если стерилизация была выполнена по правилам, то кружочек-маркировка на упаковке изменит цвет.

Можно ли заразиться грибком на маникюре

Онихомикоз (так называется грибок на ногтях) - еще одна "зараза", которую можно унести домой из салона красоты. Конечно, в современном мире случаев заражения грибком при маникюре все меньше, благодаря новым технологиям и возможности адекватно стерилизовать инструменты.

Однако если мастер пренебрегал рекомендациями, не проводил дезинфекцию и сделал вам маникюр зараженными щипчиками, ножницами или фрезой, то вы станете носителем грибка. Сначала ничего не заметите, а потом ногтевая пластина начнет менять цвет, отслаиваться и крошиться. Грибок лечится, но лучше до этого не доводить.

Сколько живет ВИЧ на маникюрных инструментах и можно ли его подхватить

Вирус иммунодефицита человека - еще одна опасная неизлечимая болезнь, которой можно заразиться при маникюре. Передается она через кровь, поэтому любой порез или ранка, сделанные не стерилизованными инструментами, принесут вам огромное количество проблем и положительный ВИЧ-статус. Единственный вариант уберечь себя от этого - удостовериться, что мастер использует бактерицидные лампы, автоклавы, стерилизаторы и сухожары, а также имеет сертификаты качества продукции и соблюдает все санитарно-гигиенические нормы.

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