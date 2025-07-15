По его словам, ряд производителей задекларировали в новом Каталоге цены, которые существенно превышают предыдущие рыночные.

Обновленный государственный реестр лекарственных средств и Каталог цен, запущенные Министерством здравоохранения Украины, могут стать инструментом искусственного повышения цен на медикаменты. Об этом сообщил в Facebook заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

По его словам, ряд производителей задекларировали в новом Каталоге цены, которые существенно превышают предыдущие рыночные. В некоторых случаях они подняты до максимально разрешенного уровня.

"Это может свидетельствовать о системной игре на опережение - с целью зафиксировать высокую референтную цену до того, как Минздрав сможет отреагировать и обновить методику расчета", - отметил Голобуцкий.

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Политолог также предупредил, что существуют риски манипуляций со стороны импортеров, которые подают препараты как "оригинальные", чтобы получить преимущество в ценовом позиционировании и вытеснить конкурентов с рынка.

В результате украинские производители, по его словам, вынуждены будут снижать цены минимум на 25%, что может быть экономически критичным и привести к их уходу с рынка.

Голобуцкий выразил надежду, что в Минздраве осознают риски, анализируют ситуацию и не допустят "ни повышения цены, ни коллапса украинской фармацевтической отрасли".