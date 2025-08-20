В текущем году уже зафиксировано рекордное количество лесных пожаров в Европе.

Удушающий дым, выделяемый во время лесных пожаров, намного опаснее, чем считалось ранее. Более того, количество смертей от кратковременного воздействия мелких частиц занижено на 93%, пишет The Guardian .

Издание сообщило, что исследователи выяснили, что в период с 2004 по 2022 год в Европе ежегодно в среднем умирало 535 человек из-за вдыхания мелких токсичных частиц, известных как Particulate Matter 2.5 (PM2,5), которые выделяются во время лесных пожаров.

Указывается, что исследование проводилось во время лесных пожаров, опустошающих юг Европы. Новые данные от служб мониторинга пожаров ЕС показывают, что в 2025 году уже сгорело 895 000 гектаров, что является рекордом для этого времени года.

Видео дня

Вследствие лесных пожаров в атмосферу попало в два раза больше PM2,5, чем в среднем за последние два десятилетия на это время года.

"Раньше люди считали, что частицы дыма от лесных пожаров и все другие частицы имеют одинаковую токсичность. Наша статья содержит доказательства того, что, хотя это случается реже, влияние на здоровье одинакового количества частиц является более сильным в случае частиц дыма от лесных пожаров", - рассказала эпидемиолог по вопросам окружающей среды в Барселонском институте глобального здоровья (ISGlobal) и соавтор исследования Катрин Тонне.

В материале указывается, что загрязненный воздух является одной из самых больших угроз для здоровья человека. Согласно результатам исследования, лесные пожары являются значительным фактором, способствующим большому количеству смертей.

Исследование, которое проводилось в мае, показало, что загрязненный воздух в результате лесных пожаров проникает в дома более 1 миллиарда человек в год. Отмечается, что очистители воздуха являются эффективным, но дорогим решением проблемы загрязнения воздуха в помещениях.

Более того, в дни лесных пожаров воздух может быть втрое более загрязненным, чем в обычные дни даже при условии, что окна и двери в доме закрыты.

В материале говорится, что лесные пожары стали чаще возникать из-за того, что выбросы парниковых газов нагрели планету, а также высушили растительность в некоторых регионах.

Лесные пожары в мире

Ранее УНИАН сообщал, что в США во время лесных пожаров заметили огромные "огненные облака", которые еще называются пирокумулятивные облака. Когда в Аризоне был пожар, который подпитывал сухой и сильный ветер и можно было наблюдать такое природное явление. "Огненные облака" образуются, когда воздух над огнем перегревается и поднимается в виде большой дымовой колонны.

Также мы писали, что житель Турции стал причиной масштабного лесного пожара из-за того, что пытался убить клеща. В городе Маниса мужчина сжег подушку с клещом и бросил ее в сад, огонь перекинулся на сельскохозяйственные угодья, а впоследствии на лес. В результате, пожар уничтожил 120 гектаров сельскохозяйственных угодий и леса.

Вас также могут заинтересовать новости: