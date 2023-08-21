В Украине растет много целебных трав, которые стоит держать в домашней аптечке.

В Украине очень популярнвя народная медицина и лечение травами. В лечении болезней украинцы обращаются к лекарственным растениям, которые можно собрать самостоятельно или купить готовые сборы в аптеке. Такие травы стоит иметь в домашней аптечки на случай недомогания.

Важно помнить, что самолечение травами может навредить здоровью, особенно если вы собрали растения вручную. Рассчитать правильную дозировку в домашних условиях невозможно, а побочные эффекты могут быть непредсказуемыми. Также помните, что прием растений может дополнить назначенное врачом лечение, но не заменить его!

Лекарственные травы Украины - список полезных растений

В украинских лесах и полях растет много целебных трав. Вот главные из них:

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Мать-и-мачеха - широко распространенная трава с мелкими желтыми цветками. Полезна для усвоения пищи и улучшения секреции желудочного сока. Отвар растения снимает боль в мышцах, способствует лечению ОРВИ, убирает воспаление десен и потливость ног.

- широко распространенная трава с мелкими желтыми цветками. Полезна для усвоения пищи и улучшения секреции желудочного сока. Отвар растения снимает боль в мышцах, способствует лечению ОРВИ, убирает воспаление десен и потливость ног. Барвинок - симпатичная и скромная стелющаяся трава с бледно-голубыми цветками, которая применяется при диарее, туберкулезе, стоматологических заболеваниях, цинге. Из розового барвинка добывают вещества, которые применяют в препаратах для химиотерапии.

- симпатичная и скромная стелющаяся трава с бледно-голубыми цветками, которая применяется при диарее, туберкулезе, стоматологических заболеваниях, цинге. Из розового барвинка добывают вещества, которые применяют в препаратах для химиотерапии. Лекарственный шалфей - очень распространенное растение с высокими фиолетовыми цветками, которое повсеместно растет как сорняк. Отваром шалфея моют волосы от выпадения, а также полощут горло при ангине и стоматологических проблемах. Чай из шалфея пьют при воспалении желчного пузыря, язвах, гастритах и колитах, а эфирное масло вдыхают при заболеваниях дыхательных путей.

- очень распространенное растение с высокими фиолетовыми цветками, которое повсеместно растет как сорняк. Отваром шалфея моют волосы от выпадения, а также полощут горло при ангине и стоматологических проблемах. Чай из шалфея пьют при воспалении желчного пузыря, язвах, гастритах и колитах, а эфирное масло вдыхают при заболеваниях дыхательных путей. Зверобой - растение с мелкими желтыми цветками, полезное при болезненной менструации и заболеваниях пищеварительное системы. растение является природным антидепрессантом и эффективным успокоительным. Отвары цветка пьют при головных болях, частых стрессах и хронической усталости.

- растение с мелкими желтыми цветками, полезное при болезненной менструации и заболеваниях пищеварительное системы. растение является природным антидепрессантом и эффективным успокоительным. Отвары цветка пьют при головных болях, частых стрессах и хронической усталости. Крапива - богатый витаминами и микроэлементами сорняк, который можно добавлять в салаты и супы. Листья жалящего растения улучшают качество крови, облегчают боль в мышцах и при менструации, налаживает работу пищеварительной системы. Наружно крапивные отвары используют для лечения болезней кожи и волос.

- богатый витаминами и микроэлементами сорняк, который можно добавлять в салаты и супы. Листья жалящего растения улучшают качество крови, облегчают боль в мышцах и при менструации, налаживает работу пищеварительной системы. Наружно крапивные отвары используют для лечения болезней кожи и волос. Полынь - высокое растение с мелкими желтыми цветками, которое применяют в лечении астмы, ревматизма, болезней печени, анемии, гастрита, туберкулеза. Отваром полыни полощут рот. Считается, что это растение уменьшает тягу к алкоголю. Однако у этого растения также много противопоказаний - обязательно ознакомьтесь с ними перед употреблением.

- высокое растение с мелкими желтыми цветками, которое применяют в лечении астмы, ревматизма, болезней печени, анемии, гастрита, туберкулеза. Отваром полыни полощут рот. Считается, что это растение уменьшает тягу к алкоголю. Однако у этого растения также много противопоказаний - обязательно ознакомьтесь с ними перед употреблением. Календула - очень эффективный природный антибиотик против стафилококков и стрептококков. Также отвары из цветков применяют для полоскания горла при ангине и стоматите, а мазь с календулой используют для заживления ран и ожогов.

- очень эффективный природный антибиотик против стафилококков и стрептококков. Также отвары из цветков применяют для полоскания горла при ангине и стоматите, а мазь с календулой используют для заживления ран и ожогов. Материнка - красивое растение с мелкими желтыми цветками, которое помогает при заживлении ран и лечении воспалений. Цветок применяют при болях в животе, ревматизме и спазмах, а также как снотворное и успокоительное средство.

- красивое растение с мелкими желтыми цветками, которое помогает при заживлении ран и лечении воспалений. Цветок применяют при болях в животе, ревматизме и спазмах, а также как снотворное и успокоительное средство. Мелисса - трава с приятный запахом, которая успокаивает нервную систему, нормализует обмен веществ, помогает снять тошноту и успокоить головную боль. Очень полезна для гипертоников, поскольку понижает давление.

- трава с приятный запахом, которая успокаивает нервную систему, нормализует обмен веществ, помогает снять тошноту и успокоить головную боль. Очень полезна для гипертоников, поскольку понижает давление. Пажитник - непримечательная трава, которая полезна для очистки организма и улучшения обмена веществ. Применяется в лечении заболеваний ЖКТ и печени, а также заживлении ран.

Даже у природных лекарств есть противопоказания, поэтому перед их применением обязательно прочтите инструкцию. Если собираете дикие травы, то срывайте их в сухой день в период максимального раскрытия цветков. Засушите растения на солнце и заваривайте из них чай.

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