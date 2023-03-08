Украинцы редко ходят к врачам и часто занимаются самолечением, покупая лекарства по привычке или по советам знакомых. Но значительная часть лекарств в наших аптечках - это так называемые фуфломицины. Эти препараты имеют недоказанную эффективность или даже доказанную неэффективность.
Но люди продолжают покупать такие таблетки, и даже верят, что лекарства им помогают. Известный медик и сторонник доказательной медицины Евгений Скрипник говорил, что украинцы тратят миллиарды на фуфломицины. А что хуже всего - даже врачи могут выписывать эти лекарства. УНИАН назвал 10 популярных препаратов, которые на самом деле ничего не лечат.
Какие препараты не лечат
В Украине продаются сотни лекарств, которые не имеют доказанной эффективности и не применяются в других странах мира. Хотя больные могут верить, что лекарство им помогает из-за эффекта плацебо.
Лекарства с недоказанной эффективностью назвала врач педиатр Алла Мишура:
- Эргоферон - противовирусный препарат.
- Эребра - противовирусный препарат.
- Фезам - психостимулирующее и ноотроп.
- Новирин - противовирусное лекарство.
- Амиксин - иммуномодулирующее и противовирусное средство.
- Нервохеэль - успокаивающее, антидепрессант, противосудорожное средство.
- Вокара - гомеопатический препарат от заболеваний ротоглотки.
- Назоферон - иммуномодулирующее и противовирусное средство.
- Лаферобион - противовирусное, антимикробное, противовоспалительное, иммуномодулирующее средство.
- Афлубин - гомеопатический препарат для лечения ОРВИ.
"Этот список можно продолжать бесконечно... Запомните, данные препараты ничего не лечат! Лучше купите на эти средства что-нибудь вкусненькое и полезное. Не ведитесь на рекламу препаратов и диетических добавок", - предупреждает врач.
Как проверить препарат на эффективность
Существуют сайты, на которых можно проверить эффективность препарата и убедиться, что вы не потратите деньги на фуфломицин.
Для украинцев есть ресурс dokazovo.in.ua. Введите в графу поиска название препарата и узнайте, как оценивают его эффективность разные международные медицинские организации. Чем больше организаций применяют и одобряют препарат, тем выше его эффективность.
К примеру, сравним два препарата - популярный "фуфломицин" от гриппа Амиксин и противоэпилептический препарат Ламотриджин. Первый препарат упоминается лишь на медицинском портале PubMed, а второй препарат известен и применяется во всем мире, а значит имеет доказанную эффективность.