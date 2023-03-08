Эти препараты являются так зваными фуфломицинами, то есть пустышками.

Украинцы редко ходят к врачам и часто занимаются самолечением, покупая лекарства по привычке или по советам знакомых. Но значительная часть лекарств в наших аптечках - это так называемые фуфломицины. Эти препараты имеют недоказанную эффективность или даже доказанную неэффективность.

Но люди продолжают покупать такие таблетки, и даже верят, что лекарства им помогают. Известный медик и сторонник доказательной медицины Евгений Скрипник говорил, что украинцы тратят миллиарды на фуфломицины. А что хуже всего - даже врачи могут выписывать эти лекарства. УНИАН назвал 10 популярных препаратов, которые на самом деле ничего не лечат.

Какие препараты не лечат

В Украине продаются сотни лекарств, которые не имеют доказанной эффективности и не применяются в других странах мира. Хотя больные могут верить, что лекарство им помогает из-за эффекта плацебо.

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Лекарства с недоказанной эффективностью назвала врач педиатр Алла Мишура:

Эргоферон - противовирусный препарат.

Эребра - противовирусный препарат.

Фезам - психостимулирующее и ноотроп.

Новирин - противовирусное лекарство.

Амиксин - иммуномодулирующее и противовирусное средство.

Нервохеэль - успокаивающее, антидепрессант, противосудорожное средство.

Вокара - гомеопатический препарат от заболеваний ротоглотки.

Назоферон - иммуномодулирующее и противовирусное средство.

Лаферобион - противовирусное, антимикробное, противовоспалительное, иммуномодулирующее средство.

Афлубин - гомеопатический препарат для лечения ОРВИ.

"Этот список можно продолжать бесконечно... Запомните, данные препараты ничего не лечат! Лучше купите на эти средства что-нибудь вкусненькое и полезное. Не ведитесь на рекламу препаратов и диетических добавок", - предупреждает врач.

Как проверить препарат на эффективность

Существуют сайты, на которых можно проверить эффективность препарата и убедиться, что вы не потратите деньги на фуфломицин.

Для украинцев есть ресурс dokazovo.in.ua. Введите в графу поиска название препарата и узнайте, как оценивают его эффективность разные международные медицинские организации. Чем больше организаций применяют и одобряют препарат, тем выше его эффективность.

К примеру, сравним два препарата - популярный "фуфломицин" от гриппа Амиксин и противоэпилептический препарат Ламотриджин. Первый препарат упоминается лишь на медицинском портале PubMed, а второй препарат известен и применяется во всем мире, а значит имеет доказанную эффективность.

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