Закон регулирует использование каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

В карточке закона ("О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны") отмечается, что документ был возвращен с подписью главы государства 13 февраля 2024 года.

Что еще известно об этом законе:

Как сообщал УНИАН, 28 июня 2023 года Владимир Зеленский в парламенте заявил, что в стране надо развивать отрасль ментальной и физической реабилитации.

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В июле Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса - "За" проголосовали 268 народных депутатов.

В обществе продолжались дискуссии о целесообразности принятия этого закона. Депутат комитета по вопросам здравоохранения Ольга Стефанишина отмечала, что он важен сейчас для помощи бойцам в снятии боли от боевых ранений. В конце декабря депутаты проголосовали за закон во втором чтении.

Распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет преследоваться полицией, а выращивать ее смогут только юрлица, которые имеют соответствующие документы. Препараты на основе медканабиса можно будет получить только по электронному рецепту.

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