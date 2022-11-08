Полностью новое оборудование установленное в сентябре и являющееся лазером девятого последнего поколения с возможностью лазерной коррекции GENIUS PRO реально дает возможность пациенту получить еще быстрее восстановление после проведения процедуры коррекции и отвечает всем вызовам современного мира.

Этап, когда пришли уже к нам на лазерную коррекцию, внуки первых пациентов наступил, просматривая карты пациентов в этом убеждаешься снова и снова.

Лазерной коррекции уже более 40 лет в мировой практике.

Безопасно, с результатом возвращения в норму здорового зрения, эту процедуру оценили многие.

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Девушки, потому что очки должны быть красивые с самое главное только солнцезащитные. Дающие не зрение, а элегантную защиту от солнца.

Молодым мамам важно хорошее зрение, детство своих детей нужно видеть своими глазами.

Мужчины проводили процедуру для удобства вождения автомобиля, занятий спортом.

А последние пациенты прямо говорят-"а как очкарику быть на войне?"

Есть ли очки которые не ломаются от малейшего неловкого движения. Защищенные, укрепленные и что то в этом духе?

Сломать очки в первый же день из за неловкого движения и потом полуслепым кротом попытаться выживать, перспектива так себе."

Если раньше доктор на приеме от пациента слышал мотивацию избавиться от очков, просто неудобства многочисленные в жизненных ситуациях, в спорте, плавании, ориентировании в городе. То теперь речь идет о жизненной необходимости.

Полностью новое оборудование установленное в сентябре и являющееся лазером девятого последнего поколения с возможностью лазерной коррекции GENIUS PRO реально дает возможность пациенту получить еще быстрее восстановление после проведения процедуры коррекции и отвечает всем вызовам современного мира.

Образ неловкого очкарика уходит в прошлое по многим причинам, спортивный активный образ жизни требует отличного зрения, которое наша "Немецкая глазная клиника" может предоставить за один день, при том условии что непосредственно лазерная коррекция длиться секунды, отделяющие жизнь с плохим зрением и хорошим.

Мы помогаем принять пациенту воплотить его решение в преимущества . Это наша работа, которую мы делаем безупречно. Десятки лет и ноль процентов осложнений в нашей клинике.

Более подробно можно узнать о методиках лазерной коррекции зрения на приеме у доктора или в центре информации и регистрации пациентов.

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