Лазер последнего поколения в Украине находится в Немецкой глазной клинике в Киеве.

В настоящий момент самое современное оборудование в Украине в области офтальмологии находится в Немецкой глазной клинике открывшейся 22 августа. В том числе, конечно, там есть и лазер для проведения лазерной коррекции зрения.

Новые технологии и новое оборудование напрямую влияет на уровень медицинской услуги. В настоящий момент самый новый лазер для лазерной коррекции зрения установлен и успешно работает в Киеве в новой клинике, которая расположилась в своем собственном здании по адресу Музейный переулок 2в, прямо напротив старого стадиона футбольного клуба Динамо, проход в арку здания откроет киевлянам вид на бережно отреставрированный старинный особняк, в котором расположилась офтальмологическая клиника.

Лазер был изготовлен специалистами в Германии специально для этой клиники и воплощает в себе возможности проведения лазерной коррекции по абсолютно всем методикам, в том числе и по самой современной методике лазерной коррекции "GENIUS PRO",которая в настоящий момент является ТОП методикой лазерной коррекции зрения и рекомендована к применению пациентам, которым необходимо особенное бескомпромиссное зрение, например пилотам гражданских и военных воздушных судов.

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Особенность этой лазерной коррекции в том, что она относится к классу "холодных" лазерных вмешательств и в отличие от технологий "смайл", или лазерной коррекции с помощью фентосекундного лазера, не нагревает поверхность роговицы глаза.

Предотвращая эффект дымчатости зрения, лазер увеличивает четкость зрения после процедуры. Опытные специалисты, прошедшие переподготовку в Германии, на консультации подробно расскажут о методиках, наиболее подходящих именно Вам для проведения лазерной коррекции и при необходимости в один день избавят от надоевших очков для коррекции зрения и контактных линз.

Из интересных и сильных сторон Немецкой клиники можно отметить детское специализированное отделение, которое разделено на зоны для самых маленьких пациентов и постарше. Это практически клиника в клинике, и многие мамы, приводя детей на обследование, решают для себя, что доверят зрение своих детей только нам.

Лечение организовано таким образом, что ребенка осматривают при постановке диагноза два профильных специалиста. Что дает возможность уделить больше внимания пациенту и проблемам со зрением.

В настоящее время клиника работает имея в своем арсенале абсолютно все ответы на вызовы проблем со зрением.

Отдел витреоретинальной хирургии поможет решить самые сложные проблемы при травмах глаза или проблем с сетчаткой глаза с помощью операции, терапевтического или лазерного лечения в полном объёме на самом современном в Украине оборудовании с самыми современными приборами для проведения оперативного лечения. Подробнее на нашем сайте. Мир стоит того, чтобы увидеть его своими глазами!