В то же время риск госпитализации в реанимацию с "Омикроном" в три раза ниже, чем с "Дельтой".

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что в рамках "Омикрон"-волны количество новых случаев COVID-19 за отдельные сутки может достигать 55 тыс. человек, а умерших - до 600 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, согласно исследованию Имперского колледжа в Лондоне, вариант вируса "Омикрон" является действительно более легким, чем "Дельта".

"Риск обращения в больницу с проведением даже полдня в больнице на треть меньше, чем у "Дельты", но риск госпитализации в реанимацию гораздо ниже, чем у "Дельты" - на две трети, то есть втрое", - пояснил эксперт.

В то же время он привел данные исследования, которое проводили французские специалисты, и отметил, что "Омикрон" может иметь вдвое больший потенциал роста случаев, чем "Дельта".

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По среднему сценарию развития заболеваемости в KSE ожидают вдвое больший пик по количеству выявленных случаев в текущей "Омикрон"-волне.

"Это означает, что в среднем за сутки мы можем иметь до 45 тыс. случаев. И это может означать, что за отдельные сутки мы можем иметь до 55 тыс. случаев, потому что исторический максимум уровня заболеваемости в Украине при "Дельта"-волне составил в среднем за сутки около 23 тыс., а максимальный уровень, который регистрировала Украина, это около 27 тыс. выявленных случаев за сутки", - отметил Ганиченко.

Кроме того, он рассказал, что по исследованию Имперского колледжа, риск смертности с "Омикроном" в три раза меньше, чем с "Дельтой".

Таким образом, пиковые значения смертности можно ожидать на треть ниже, чем при "Дельта"-волне, поэтому по среднему сценарию KSE в Украине может быть до 450 умерших в среднем за сутки и около 600 умерших за отдельные сутки.

"Эти два исследования являются предварительными, они составляют основу среднего сценария KSE, который звучит таким образом, что количество выявленных случаев за отдельные сутки может достигать 55 тыс. человек, а умерших - до 600 человек. Резюмируя: мы ожидаем вдвое большее количество выявленных случаев за отдельные сутки в рамках текущей волны и на треть меньший пик смертности, чем это было при Дельта-волне", - подытожил руководителем Центра.

Как сообщал УНИАН, в Киевской школе экономики констатируют, что в Украине началась новая волна COVID-19, по состоянию на 25 января она длится примерно неделю.

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