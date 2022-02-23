Благотворительная помощь от крупнейшей аптечной сети Украины "Подорожник"* уже направляется к антарктической станции "Академик Вернадский" на борту флагмана украинского научно-исследовательского флота – ледокола "Ноосфера".

"В рамках этого важного проекта мы передали не только лекарства для станции, а это более 1000 наименований, но и оборудование, технику, расходные материалы. Составить правильный перечень препаратов было довольно непросто, даже нашим опытным фармацевтам и врачу станции. Было важно учесть все риски и укомплектовать медкабинет всем необходимым для осуществления неотложной помощи на отдаленном континенте. Кроме того, мы предоставили мебель для обновленного медкабинета и специальное программное обеспечение для осуществления качественного учета препаратов значительно упростит работу врача станции. Также в течение экспедиции наши опытные фармацевты будут оказывать консультационную помощь врачам станции и ледокола, делиться опытом, наработанным за более 20 лет работы в сети "Подорожник". Мы уже построили самый большой фарм ритейл Украины, а теперь у нас появилась возможность как бы открыть "Первую полярную аптеку", – отметила Ольга Гречко, руководитель отдела внешних коммуникаций компании "Подорожник".

"Еще ни одна экспедиция, вероятно, не имела такой мощной фармацевтической поддержки, – говорит Василий Матковский, врач 27-й УАЭ. - Моя особая благодарность компании "Подорожник" - за медицинский кабинет. Мебель и оборудование еще направляются на станцию на борту "Ноосферы", а мы с командой уже продумываем техническую реализацию и процесс их монтажа. Надеюсь, что здоровье у всех участников экспедиции будет отличным, и с полок я буду доставлять только витамины. Я уверен, с такой мощной поддержкой 27-я украинская антарктическая экспедиция будет чувствовать себя в полной безопасности, и будет работать максимально продуктивно".

Также "Подорожник" укомплектовал лекарствами медкабинет на исследовательском судне ДУ НАНЦ: "Первый рейс "Ноосферы" продлится около 2-х месяцев, и за такое время в дороге может произойти все, что угодно, – говорит Сергей Носенко, врач команды ледокола. - Антарктида - это самый отдаленный континент, где на сегодня работают украинцы, и мы благодарны компании "Подорожник" за оказанную экспедиции фарм помощь. Приятно чувствовать, что даже так далеко от Родины нас поддерживают земляки".

Теперь и в Антарктиде, в медкабинете нашей станции "Академик Вернадский", все будет работать четко, как в аптеке, – в "Аптеке Подорожник"!

* Под "Сеть аптек Подорожник" следует понимать аптечные учреждения группы компаний (корпорации) "Подорожник", которая является самой крупной сетью аптек Украины по количеству аптечных учреждений по состоянию на 01.02.2022 по данным экспертно-аналитического исследования, проведенного по заказу ООО "КЛІКІС".