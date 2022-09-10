Криворожская больница №17 получила два дизельных генератора Malcomson мощностью 165 кВт и 265 кВт, которые помогут спасать жизни, даже когда не будет электроснабжения. Генераторы передала компания Метинвест, стоимость проекта - 3 миллиона гривень.

Специалисты уже установили оборудование, проложили кабели, возвели защитные сооружения и провели пусконаладочные работы.

Работы мощных дизельных аппаратов будет достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией хирургическое, терапевтическое и инфекционное отделения, которые больше всего оснащены медицинским оборудованием для спасения жизней – стационарными точками подачи кислорода, оборудованием для диагностики и контроля за состоянием больных, аппаратами для искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательными и тому подобное.

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Ранее компания Метинвест Ахметова и Новинского передала медучреждениям Запорожья 482 тысячи единиц медицинских препаратов и специального оборудования.

Всего же медицинская программа компании охватывает пять городов - Запорожье, Кривой Рог, Авдеевку, Каменское и Покровск, а общее финансирование по этой программе уже достигло 130 млн грн.