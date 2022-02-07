В течение воскресенья в нашей стране с коронавирусом госпитализировали более 2 600 человек.

В течение воскресенья, 6 февраля, коронавирус COVID-19 обнаружили у 23 378 человек, среди них 2 242 ребенка и 394 медика.

В нашей стране за сутки стало известно о выздоровлении 5 024 человек, сообщил Минздрав Украины в Telegram.

В министерстве отметили, что с коронавирусом были госпитализированы 2 699 человек, а умерли – 115.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 7 февраля:

Всего заболели 4 307 437 человек;

Всего выздоровели 3 681 092 человека;

Всего умерли 101 392 человека;

Всего сделано 18 603 958 ПЦР-тестов.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, как снизить риск заражения детей COVID-19Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, и в этом же месяце в Украине начал действовать карантин.

Коронавирус в Украине 5 февраля 2022 года диагностировали у 27 851 человека, попали в больницу 4 219 заболевших, умерли из-за осложнений 109 человек, а перебороли болезнь – 6 089.

В нашем государстве 4 февраля обнаружили рекордное количество больных COVID-19 – 43 тыс. 778 человек.

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