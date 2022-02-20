В нашей стране в субботу COVID-19 "уложил в больницы" более 3 тысяч граждан.

В течение субботы, 19 февраля, коронавирус COVID-19 в Украине диагностировали у 17 448 человек, среди заболевших были 1 473 детей и 142 медики.

Коронавирус в Украине за сутки "уложил в больницы" 3 172 граждан, говорится в Telegram-канале Минздрава Украины.

В министерстве добавили, что в субботу от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 152 человека. Также стало известно о выздоровлении 11 963 украинцев.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 20 февраля:

Всего заболевших – 4 720 771 человек;

Всего выздоровели 3 938 459 человек;

Всего умерли 104 518 украинцев;

Общее количество сделанных ПЦР-тестов – 19 373 373.

В Украине на выходных традиционно выявляют меньше больных COVID-19, чем в будние дни.

Напомним, коронавирус в Украине 19 февраля диагностирован у 31 125 человек, в частности, у 765 детей и 2 611 детей. За сутки были госпитализированы 3 208 человек, умерли 260 заболевших, а выздоровели – 30 487.

Пандемия COVID-19 стартовала в марте 2020 года, в том же месяце в Украине начался карантин. Позже ряд компаний разработали вакцины от вируса. В Украине вакцинация началась в последние дни февраля 2021-го.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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