Эксперты говорят, что такой способ похудения очень результативный.

Женщины, которые обеспокоены наличием лишнего веса, часто думают, что делать, чтобы убрать жир с живота без изнурительных упражнений, потому что заниматься спортом получается не у всех. Врачи выяснили, помогает ли корица для похудения живота и как правильно ее использовать.

Чем хороша корица для похудения - как принимать

Издание Mirror сообщает, что хотя употребление большего количества воды, правильное питание и физическая активность имеют ключевое значение, существует малоизвестный ингредиент, который может ускорить процесс похудения, и это - корица.

Исследования, опубликованные в медицинском журнале, показали, сжигает ли корица жир - по данным ученых, добавки с корицей значительно влияют на показатели ожирения. Их можно рекомендовать для снижения веса при лечении ожирения

В материале BBC Good Food сказано, что специя содержит растительные соединения, называемые полифенолами, которые обладают защитными антиоксидантными свойствами. Именно эти соединения обеспечивают многие полезные свойства корицы, а также поддерживают ее роль в качестве консерванта при приготовлении пищи.

Еще одно исследование показало, что регулярное употребление корицы влияет на общий индекс массы тела, окружность талии, бедер, живота, а также массу жировой ткани. Ученые установили, сколько корицы нужно принимать в день, чтобы похудеть - по их данным, наиболее впечатляющие результаты наблюдались при дозах три грамма в день и выше. Положительный эффект в снижении веса был особенно выражен у лиц с СПКЯ (синдромом поликистозных яичников).

Специалисты считают, что специю можно добавлять в какао, кофе - корица для похудения, согласно результатам исследований, может помочь людям похудеть и предотвратить ожирение, одновременно блокируя образование жира и ускоряя его сжигание. Врачи отмечают, что добавление корицы в рацион питания имеет множество преимуществ, включая противовоспалительное, антиоксидантное, противодиабетическое, противомикробное и противораковое действие. Она также содержит соединения, которые снижают уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний

