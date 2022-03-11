С 24 февраля в Украине ведутся боевые действия. Российские войска атакуют наши мирные города ракетами, бомбами и артиллерией. В зоне боевых действий как военные, так и гражданские могут испытать контузию - сильный ушиб всего тела от взрывной волны. Если вы оказались рядом с контуженным человеком - крайне важно помочь ему как можно скорее.
Симптомы контузии
Главным признаком контузии является потеря сознания. В зависимости от тяжести она может продолжаться от нескольких минут до пары часов. При контузии также могут встречаться следующие симптомы:
- сильная головная боль;
- тошнота и рвота;
- частое сердцебиение;
- потеря памяти;
- переломы, черепно-мозговые травмы, повреждения внутренних органов - при тяжелой контузии.
Первая помощь при контузии
При контузии человек находится в бессознательном и беспомощном состоянии. Он может задохнуться, захлебнуться или попасть под огонь врага. Контуженого человека нужно оттащить в безопасное место и перевернуть на спину. Затем как можно скорее вызовите скорую помощь.
Нужно проверить дыхание и пульс у пострадавшего. Если человек дышит слабо - нужно сделать искусственное дыхание. Также нужно проверить нос, рот и горло пострадавшего - туда может попасть пыль или песок.
Если контузия серьезная - человека госпитализируют на несколько недель, а при легкой степени больной может лечиться дома. Лечение контузии проводится таблетками и почти всегда оканчивается успешно и без последствий.