Орехи полезны не всем. Врачи назвали категории людей, которым орехи лучше полностью отказаться.

Всем известно, что орехи содержат десятки витаминов и включены в рекомендации по здоровому питанию. Но у этих замечательных продуктов есть и опасные свойства. Мы разобрались, чем может навредить горсть арахиса или миндаля, и кому вредно есть орехи.

Чем вредны орехи

Орехи крайне богаты витаминами, аминокислотами и полезными жирами. Но они могут и навредить организму. Диетолог Светлана Фукс рассказала про вред орехов в своем Facebook.

Врач предупреждает, что орехи - очень калорийный продукт. Всего в 100 г лакомства содержится 690 ккал - и это без добавок. А если увлечься орешками в шоколаде, меду или в сахаре, то можно легко перебрать дневную норму.

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Также диетолог рассказала, почему нельзя есть много орехов, то есть больше 20 г на день. В больших дозах этот продукт серьезно нагружает желудок, а также может вызвать отек горла и мигрени.

Чтобы получить максимум пользы от орехов, Светлана Фукс рекомендует есть их сырыми и покупать в скорлупе - так в них сохраняется максимум витаминов. Однако кешью и миндаль врач наоборот советует обжаривать - в них термическая обработка нейтрализует вредные вещества.

Кому нельзя есть орехи

Есть некоторые противопоказания, при которых от орехов в рационе лучше отказаться. Вот кому нельзя есть орехи:

Аллергикам . Орехи - один из самых сильных аллергенов в природе. От них нужно отказаться всем, у кого есть склонность к аллергиям, а также детям аллергиков.

. Орехи - один из самых сильных аллергенов в природе. От них нужно отказаться всем, у кого есть склонность к аллергиям, а также детям аллергиков. Людям с болезнями кожи . Орехи могут вызвать обострение экземы, псориаза, нейродермита и других заболеваний.

. Орехи могут вызвать обострение экземы, псориаза, нейродермита и других заболеваний. Людям с болезнями ЖКТ и поджелудочной железы . Орехи нельзя есть при колите, язве, гастритах, энтрероколитах.

. Орехи нельзя есть при колите, язве, гастритах, энтрероколитах. Людям с болезнями почек также нельзя есть орехи, особенно арахис.

нельзя есть орехи, особенно арахис. Детям до 4 лет . Врач-педиатр Евгений Комаровский предупреждает, что орехи нельзя есть детям, особенно грудного возраста, из-за риска попадания в дыхательные пути. Если в рацион ребенка вводятся орехи, то они измельчаются в порошок.

В малых же дозах и при отсутствии противопоказаний орехи принесут только пользу.

Какие орехи вредны

Самым вредным орехом в рационе считается арахис. Строго говоря это даже не орех, а боб, поскольку растет в земле. Из-за этого на нем часто бывает вредный для здоровья грибок. А в сыром арахисе много фитиновой кислоты, которая мешает усвоению железа организмом.

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