Всем известно, что орехи содержат десятки витаминов и включены в рекомендации по здоровому питанию. Но у этих замечательных продуктов есть и опасные свойства. Мы разобрались, чем может навредить горсть арахиса или миндаля, и кому вредно есть орехи.
Чем вредны орехи
Орехи крайне богаты витаминами, аминокислотами и полезными жирами. Но они могут и навредить организму. Диетолог Светлана Фукс рассказала про вред орехов в своем Facebook.
Врач предупреждает, что орехи - очень калорийный продукт. Всего в 100 г лакомства содержится 690 ккал - и это без добавок. А если увлечься орешками в шоколаде, меду или в сахаре, то можно легко перебрать дневную норму.
Также диетолог рассказала, почему нельзя есть много орехов, то есть больше 20 г на день. В больших дозах этот продукт серьезно нагружает желудок, а также может вызвать отек горла и мигрени.
Чтобы получить максимум пользы от орехов, Светлана Фукс рекомендует есть их сырыми и покупать в скорлупе - так в них сохраняется максимум витаминов. Однако кешью и миндаль врач наоборот советует обжаривать - в них термическая обработка нейтрализует вредные вещества.
Кому нельзя есть орехи
Есть некоторые противопоказания, при которых от орехов в рационе лучше отказаться. Вот кому нельзя есть орехи:
- Аллергикам. Орехи - один из самых сильных аллергенов в природе. От них нужно отказаться всем, у кого есть склонность к аллергиям, а также детям аллергиков.
- Людям с болезнями кожи. Орехи могут вызвать обострение экземы, псориаза, нейродермита и других заболеваний.
- Людям с болезнями ЖКТ и поджелудочной железы. Орехи нельзя есть при колите, язве, гастритах, энтрероколитах.
- Людям с болезнями почек также нельзя есть орехи, особенно арахис.
- Детям до 4 лет. Врач-педиатр Евгений Комаровский предупреждает, что орехи нельзя есть детям, особенно грудного возраста, из-за риска попадания в дыхательные пути. Если в рацион ребенка вводятся орехи, то они измельчаются в порошок.
В малых же дозах и при отсутствии противопоказаний орехи принесут только пользу.
Какие орехи вредны
Самым вредным орехом в рационе считается арахис. Строго говоря это даже не орех, а боб, поскольку растет в земле. Из-за этого на нем часто бывает вредный для здоровья грибок. А в сыром арахисе много фитиновой кислоты, которая мешает усвоению железа организмом.