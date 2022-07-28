Наш мир разнообразен и наполняет каждого кучей эмоций. Как положительных, так и отрицательных. И это хорошо, ведь если не чувствуешь – не живешь! Чтобы правильно, без ущерба для своего психологического здоровья реагировать на все переживания, нужно уметь понимать себя. К сожалению, это удается не всем, но выход есть, и он достаточно логичен: личный психолог онлайн - научит понимать свои эмоции и расскажет как их контролировать.

Кто может обращаться за помощью онлайн в Украине

Отличие онлайн консультации от сеанса в кабинете отличается только тем, что вы не находитесь с психотерапевтом в одном помещении. Вы можете получить помощь от:

семейного психолога;

детского психолога;

психотерапевта.

Эффективно ли общаться с психологом онлайн

Врачи из разных областей давно работают в онлайн формате. И все они успешно решают вопросы своих клиентов на расстоянии. То же самое касается и психотерапевтов.

Видео или текстовый чат с психологом Meclee – удобная альтернатива живому общению, когда необходимо час сидеть на диване или лежать на кушетке. Эффективность такого формата общения легко объяснима:

- по статистике, онлайн терапия дает эффективность до 25% выше, т.к. вы находитесь в привычной обстановке во время общения (любимое кресло или диван, лежа вверх ногами или сидя в позе лотоса, попивая чай, кофе или другой любимый напиток – без разницы);

- переписка с психологом экономит ваше время, которое могло быть потрачено на поездку в офлайн кабинет;

- вы можете получить экстренную консультацию, если внезапно попали в сложную жизненную ситуацию и не знаете, что делать.

Нужно ли вам обращаться к психологу

Вы можете испытывать сомнения. Это правильно, потому что для принятия важного решения всегда нужно взвешивать все "за" и "против". Особенно, если понимаете, что ваша проблема уже давно с вами, и для проработки потребуется немало времени. Психологическая помощь онлайн должна быть максимально комфортной лично для вас.

Случаи, когда психотерапевт необходим:

✔️ травмы детства, доставляющие дискомфорт во взрослой жизни;

✔️ обиды на родителей, которые мешают строить личные отношения, семью;

✔️ мощное эмоциональное потрясение, выбивающее из колеи (потеря близкого человека, резкая смена места жительства и т.п.);

✔️ отсутствие интереса к жизни, делам;

✔️ постоянное ощущение усталости или желание ничего не делать, не проходящее даже после 2-3 дней отдыха;

✔️ резкая смена настроения от смеха к слезам и наоборот без видимых причин;

✔️ частая агрессия и раздражительность;

✔️ нарушение сна: бессонница или постоянное желание спать;

✔️ панические атаки;

✔️ систематическое переедание и отсутствие аппетита;

✔️ появление и участившиеся навязчивые повторяющиеся действия;

✔️ мысли о суициде или желание себе как-либо навредить физически.

Обратите внимание, что эти моменты могут возникать не только во взрослом возрасте. Часто подобное беспокоит и подростков, и детей помладше.

Важно заметить вовремя тревожные звоночки. Общение с психологом поможет остановить и разрушить этот снежный ком сразу, не дожидаясь неприятных последствий.

Как найти и выбрать своего психолога

Есть два варианта:

Искать нужного специалиста в сети, выбирать из сотен, потратить время на изучение отзывов и в итоге понять, что человек вам не подходит… Или подобрать психотерапевта например на Meclee. Для этого нужно пройти тест, выбрать психолога из предложенных и забронировать подходящее время. Все автоматически, без согласований времени с поддержкой или психологом и главное конфиденциально на 100%.

Важно: всем своим клиентам мы предоставляем 100% гарантию анонимности.

Как бесплатно получить психологическую помощь

Платформа психотерапии Meclee предоставляет бесплатную психологическую помощь пострадавшим от войны, чтобы записаться на консультацию вам нужно выбрать психолога из списка здесь, затем кликнуть на бесплатную услугу и забронировать удобное время. Специалисты Meclee проверены и имеют богатый опыт личной практики в своей специализации, у них вы получите действительно качественную помощь.