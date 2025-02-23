Ибупрофен здорово облегчает боль, но при этом имеет несколько серьезных противопоказаний.

Препарат ибупрофен является одним из самых популярных обезболивающих. Воспаление, высокая температура, отеки - всё это украинцы привыкли лечить одним препаратом. Однако у таблеток есть серьезные противопоказания, о которых нужно знать каждому. Ибупрофен может вызвать серьезные осложнения, если принимать его неразумно.

Для чего применяют препарат ибупрофен

Как сообщает информационный сервис NHS Inform, таблетки ибупрофен предназначены для облегчения головной, зубной, менструальной, мышечной и других видов боли, снятия лихорадки, избавления воспаления при артрите. Препарат выпускают в виде таблеток, спрея, крема, жидкости.

В целом ибупрофен признан лекарством с доказанной эффективностью. Но даже у него есть противопоказания, при игнорировании которых могут быть проблемы со здоровьем.

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Кому нельзя принимать ибупрофен - противопоказания

Перед тем, как принимать ибупрофен, убедитесь, что у вас нет противопоказаний к его использованию. Об опасных "звоночках", при которых препарат может навредить, пишут The Mirror.

Вот при каких симптомах и состояниях от лекарства лучше отказаться:

Аллергия или негативная реакция на ибупрофен . Если ранее после приема препарата вам становилось хуже, то лучше найти аналог.

. Если ранее после приема препарата вам становилось хуже, то лучше найти аналог. Язва . Ибупрофен может ухудшить течение болезни.

. Ибупрофен может ухудшить течение болезни. Беременность и кормление грудью . Для альтернативы беременным вместо ибупрофена от температуры могут прописать парацетамол.

. Для альтернативы беременным вместо ибупрофена от температуры могут прописать парацетамол. Ветрянка . В этом случае препарат может вызвать кожную реакцию.

. В этом случае препарат может вызвать кожную реакцию. Тяжелая сердечная недостаточность , а также повышенное давление, инсульт в прошлом и другие проблемы с сердцем.

, а также повышенное давление, инсульт в прошлом и другие проблемы с сердцем. Тяжелые заболевания печени или почек .

. Возраст старше 65 лет.

Астма, сенная лихорадка или аллергия .

Также стоит знать про совместимость ибупрофена с другими лекарствами. Препарат принимаю с осторожностью или вообще отменяют при одновременном приеме с антидепрессантами, диуретиками, противовоспалительными (аспирин, диклофенак, напроксен), стероидными препаратами и лекарствами от диабета.

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