Каждая молодая мама должна знать это, чтобы не навредить ребенку.

Микроволновая печь - удобное современное изобретение, благодаря которому иногда получается совсем не пользоваться плитой. С помощью такого устройства можно быстро подогреть еду или напиток, но безопасно ли это? УНИАН выяснил, можно ли разогревать молоко в микроволновке, особенно если оно грудное.

Можно ли греть грудное молоко в микроволновке - ответ врача

Самый известный педиатр нашей страны Евгений Комаровский рассказал, можно ли грудное молоко греть в микроволновке. Врач категорически не советует этого делать, так как:

При нагревании в микроволновой печи будут создаваться очаги с высокой температурой и будут разрушаться некоторые полезные вещества. Оно не станет вредным, оно не станет опасным. Просто эффективность его не будет так высока

Комаровский считает, что если уж пришлось нагреть молоко в микроволновке, то лучше его после этого перемешать. Совсем идеальный вариант - это довести жидкость до нужной температуры на водяной бане или с помощью другого, менее агрессивного, устройства.

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