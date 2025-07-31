Коллагеностимуляция и объёмное моделирование: тренд на естественность в современной эстетике — Ярослав Лата на конференции Collagen Wave 2.0

В современной эстетической медицине всё большую популярность набирает концепция естественного омоложения, которая подчёркивает уникальность каждого человека и стремление к гармонии без излишних изменений. Коллагеностимуляция и объёмное моделирование — ключевые тренды, отвечающие этим запросам, и именно им был присвящён доклад ведущего дерматокосметолога Ярослава Латы на конференции Collagen Wave 2.0.

О чём был доклад Ярослава Латы на конференции Collagen Wave 2.0?

Ярослав Лата, один из ведущих экспертов в сфере эстетической медицины, акцентировал внимание на важности коллагеностимуляции и объёмного моделирования как современных направлений в достижении естественной красоты. Сегодня пациенты хотят сохранить индивидуальность, подчеркнуть природные черты и восстановить гармонию лица.

Особое внимание он уделил коллагеностимуляции — активации внутренних ресурсов организма для синтеза собственного коллагена. Это позволяет не просто заполнять морщины, а восстанавливать структуру кожи, её упругость и эластичность.

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Объёмное моделирование направлено на коррекцию потери объёма и чётких контуров. С помощью современных филлеров и биостимуляторов можно достичь естественных линий без эффекта гиперкоррекции или искусственности. Сочетание этих підходов даёт максимально натуральные и гармоничные результаты. Это не только визуальное омоложение, но и возвращение уверенности в себе.

"Тренд на естественность — это не просто модная тенденция, а новый стандарт в эстетической медицине. Мы можем добиться нужного результата без риска потерять индивидуальность", — подытожил Ярослав Лата.

В контексте этой концепции особое внимание привлёк Ellansé — инновационный препарат, который открывает новые возможности для реализации тренда на естественность и долгосрочный эффект.

Что такое Ellansé?

Ellansé — дермальный филлер двойного действия. Он сочетает моментальную коррекцию дефектов с долговременной стимуляцией синтеза собственного коллагена. Основу препарата составляют микросферы поликапролактона (PCL), равномерно распределённые в геле на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), что обеспечивает два ключевых эффекта:

Мгновенная волюмизация — быстрый лифтинг и коррекция морщин;

— быстрый лифтинг и коррекция морщин; Долговременное омоложение — стимуляция синтеза коллагена I типа, восстановление упругости и эластичности кожи с сохранением естественного вида.

Главное преимущество Ellansé — не только заполнение, но и активация собственных омолаживающих процессов. Препарат биосовместим и имеет минимальный риск воспалительных реакций благодаря безопасному составу.

Почему именно Ellansé?

По словам Ярослава Латы, этот коллагеностимулятор полностью отвечает ключевым запитам сучасної естетики:

высокая биосовместимость;

стимуляция внутренних процессов без чрезмерного вмешательства;

естественный лифтинг-эффект;

долговременный результат без частых повторных процедур.

Есть ли будущее у натуральности?

Да. Тренд на натуральность формирует новый стандарт — опора на внутренние ресурсы организма. Ellansé открывает для специалистов новые горизонты: даёт возможность достигать гармоничных, устойчивых и безопасных результатов.