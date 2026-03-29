Единицы знают о таком рецепте, и очень зря - этот напиток поможет многим.

Врачи рекомендуют пить кофе с корицей, аргументируя это тем, что специя богата антиоксидантами, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и избегать его "скачков". Однако есть еще один рецепт напитка, способного значительно улучшить состояние здоровья, и это кофе с куркумой - польза и вред его детально расписаны в материале издания Very Well Health.

Чем полезен кофе с куркумой - рецепт чудотворного напитка

Ученые изучили влияние куркумы на организм человека и в рамках проведенных исследований выяснили, почему стоит пить кофе с куркумой - польза его заключается в соединении куркумина (активного вещества специи) и самого кофе. Вместе они, по данным специалистов, улучшают работу сердца и пищеварительного тракта, а также помогают контролировать вес. Однако это не единственные преимущества напитка.

Снятие воспалений

Первый факт, чем полезен кофе с куркумой - способность нивелировать воспалительные процессы в организме, вызванные такими заболеваниями как артрит, синдром раздраженного кишечника и атеросклероз. Это подтверждают научные работы, опубликованные на медицинском портале Dovepress.

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Люди, которые страдают от заболеваний сердца, сразу почувствуют на себе, для чего полезен кофе с куркумой, если начнут употреблять такой напиток. Исследования показывают, что куркумин вместе с умеренным употреблением кофе может помочь предотвратить образование бляшек в артериях, снижая риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, вероятно, благодаря противовоспалительным и защитным свойствам кофеина и других соединений, содержащихся в кофе. Также ученые обнаружили, что он помогает снизить уровень артериального давления.

Улучшение пищеварения

Некоторые исследования показывают, что куркумин может облегчать такие симптомы расстройства пищеварения, как вздутие живота, метеоризм и изжога у людей с несварением желудка. Он также может снимать симптомы синдрома раздраженного кишечника, такие как боли в желудке, тошнота и диарея. Другие данные свидетельствуют о том, что куркумин помогает сбалансировать микробиом кишечника, улучшая процесс пищеварения.

Контроль веса и сжигание жира

Также ученые выяснили, эффективен ли кофе с куркумой для похудения. Исследования показали, что кофеин в обычном кофе может способствовать умеренному снижению веса за счет ускорения процесса сжигания жира. Добавление куркумы в кофе может еще больше усилить эти преимущества, снижая массу тела, индекс массы тела и уменьшая окружность талии.

Улучшение работы мозга

Исследования показали, что употребление кофе может помочь человеку чувствовать себя более бодрым, энергичным и сосредоточенным. И эта привычка потенциально может снизить риск развития неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера в долгосрочной перспективе.

Снижение риска развития депрессии

Ученые выяснили, у людей, которые выпивают по 2-3 чашки кофе с куркумой в день, реже наблюдается развитие психических расстройств, таких как тревога и депрессия. И несмотря на то, что медикам требуются дополнительные исследования, они связывают такой эффект с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами куркумина.

Снижение уровня сахара в крови

Если вы будете постоянно пить кофе с куркумой и перцем - польза для организма будет колоссальной. Куркумин может помочь снизить уровень сахара в крови натощак, особенно у людей с диабетом, и помочь клеткам более эффективно усваивать сахар. Согласно медицинским исследованиям, противовоспалительные свойства куркумина положительно влияют на уровень сахара в крови, снижая риск развития диабета 2 типа и защищая поджелудочную железу от воспаления.

Сколько куркумы нужно добавить на чашку кофе

Для того, чтобы ощутить все преимущества напитка, нужно правильно заваривать кофе с куркумой - рецепт предлагает издание Very Well Health. Согласно ему, вам нужно приготовить чашку порцию эспрессо, затем в стакан молока всыпать половину чайной ложки куркумы, щепотку корицы и щепотку черного перца. Взбить молоко, а затем добавить его в кофе с куркумой и корицей. Подсластить напиток можно медом или кленовым сиропом.

Кому нельзя пить кофе с куркумой

Кроме того, чем полезен кофе с куркумой, важно знать и о его вреде - некоторым людям такой напиток просто противопоказан. Побочные эффекты от употребления специи могут включать диарею, головную боль, тошноту, сыпь, боли в животе, окрашивание зубов и желтый стул.

По данным ученых, куркума обычно безопасна для взрослых людей при употреблении ее в умеренных количествах, однако не стоит пробовать кофе с такой специей, если вы:

принимаете какие-либо лекарства, например, препараты для разжижения крови или те, которые снижают уровень сахара в крови;

знаете, что у вас аллергия на куркуму;

принимаете пищевые добавки, несовместимые с куркумой.

Желательно проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы ненароком не навредить себе.

