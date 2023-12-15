Врач должен напечатать пациенту бумажную информационную справку или передать ее в электронном виде.

Минздрав Украины сообщил о временных изменениях при формировании электронного рецепта, которые будут действовать с сегодняшнего дня на период восстановления мобильной связи.

Как сообщает Минздрав, на период кризиса оповещения с номером и кодом рецепта не будут поступать пациентам всех операторов мобильной связи. "Зато теперь информационная справка будет содержать код погашения, который нужен для отпуска лекарств фармацевтом в аптеке", - рассказали в министерстве.

Говорится, что для получения новых рецептов с 15 декабря врач обязательно должен напечатать пациенту бумажную информационную справку или передать ее в электронном виде. Такая информационная справка будет содержать, в том числе номер рецепта и код его погашения, который необходимо предоставить работнику аптеки. Аналогичную процедуру можно сделать в другом формате, который согласован между врачом и пациентом - телефоном, мессенджером и т.д.

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Также отмечается, если рецепт был выписан до 15 декабря, но соответствующее смс-сообщение пациент еще не получил, он может повторно обратиться к врачу. Тогда медик сгенерирует новую информационную справку, которая будет содержать необходимые данные.

"Если предварительно вам был выписан е-рецепт, однако смс все же удалось получить - не нужно других дополнительных шагов", - отмечают в ведомстве.

В Минздраве обращают внимание на то, что эти изменения - временные и предприняты на период кризиса и касаются пользователей всех мобильных операторов. После полноценного восстановления связи среди всех абонентов мобильного оператора, смс-информирование пациентов о номере и коде погашения е-рецепта будет восстановлено.

Изменения касаются всех программ, по которым назначаются лекарства по е-рецепту, - как по программе реимбурсации, так и за собственные средства пациента. В то же время указанные изменения не влияют на процессы по выписыванию е-рецептов на медицинские изделия.

Мобильный интернет "Киевстар" и связь пропали - что случилось

Напомним, 12 декабря произошел масштабный сбой в работе крупнейшего мобильного оператора Украины "Киевстар". "Умерли" мобильная связь, интернет, не работал сайт оператора. Выяснилось, что сеть подверглась мощной хакерской атаке.

Услуги национального роуминга для абонентов "Киевстар" были временно заблокированы во избежание перегрузки сетей других операторов. На следующий день "Киевстар" начал включение голосовой связи, 14 декабря компания заявила, что заработало 90% базовых станций.

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