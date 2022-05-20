Киевстар обеспечил медикаментами 12 украинских больниц

Благодаря благотворительному взносу в размере 5 миллионов гривень, который мобильный оператор перечислил БФ "Твоя опора" в марте, удалось закупить необходимые препараты и изделия медицинского назначения для 12 больниц в 8 областях Украины и двух интернатов. Остальные средства пошли на реабилитацию трех подопечных фонда, которые были вынуждены эвакуироваться из-за военных действий.

"Медики на собственном фронте так же героически спасают украинцев. Именно поэтому в начале полномасштабного вторжения компания приняла решение выделить благотворительные средства на обеспечение украинских больниц. Наши неравнодушные абоненты также присоединились к помощи медикам через SMS-сообщение на номер 88000. С марта они перечислили более 1 миллиона гривен в благотворительный фонд со своих мобильных счетов. Спасибо всем и вместе уверенно шагаем навстречу победе!"- комментирует Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Полный перечень учреждений, получивших помощь, можно посмотреть ссылке.

Приобщаться и поддержать больницы может каждый абонент подписки оператора отправив SMS с любым текстом на номер 88000. С мобильного баланса будет автоматически перечислено 20 грн в БФ "Твоя опора". Количество SMS-сообщений может быть ограничено, также услуга доступна для абонентов предоплаченной связи, которые находятся за границей. На полученную помощь фонд приобретет в опорные больницы страны необходимые медикаменты и изделия медицинского назначения.

Напомним, что с начала полномасштабной войны, Киевстар уже перечислил более 33 миллиона гривен благотворительной помощи на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны. В частности мобильный оператор выделил помощь в БФ "Вернись живым", БФ "Твоя опора", БФ "Let's help", МБФ "Каритас Украина" и dobro.ua. А также перечислил почти 2 млн гривен в рамках международного телемарафона Save Ukraine и благотворительного концерта группы Океан Эльзы.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на конец 2021 года обслуживал 26,2 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня более 90% населения Украины проживает в зоне сети LTE. Киевстар. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждается исследованиями Speedtest от Ookla.

Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов на телеком рынке, лучший работодатель и социально ответственная компания.