В Киевском областном центре реабилитационной медицины (в прошлом-Киевской областной больнице) состоится мероприятие по представлению планов превращения больницы в мощный центр по реабилитации. А также знакомство с исполняющим обязанности руководителя медицинского учреждения. Мероприятие состоится при участии руководства Киевского областного совета и коллектива больницы.

Журналисты смогут посетить отделение реабилитации для военных. Увидеть реабилитационный процесс, условия проживания, а также пообщаться с военными.

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