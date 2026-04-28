Ученые научились выращивать костную ткань на основе кератина из шерсти животных

Этот материал может заменить коллаген, который широко используется для заживления.

Исследователи превратили шерсть в экологически чистый материал для восстановления костей. Команда из Королевского колледжа Лондона протестировала кератин, полученный из шерсти животных, и обнаружила, что материал способен направлять рост новой костной ткани в поврежденных участках.

Как пишет Interesting Engineering, исследователи показали, как кератин – природный структурный белок, получаемый из шерсти, – способствует регенерации костной ткани у живых животных.

Ранее считалось, что золотым стандартом в регенеративной медицине и стоматологии были материалы на основе коллагена. Он действует как защитный барьер, предотвращая вмешательство мягких тканей в процесс заживления и позволяя кости восстанавливаться. Однако коллаген имеет свои ограничения. Он относительно слаб и может слишком быстро разрушаться, что может стать проблемой при использовании для восстановления костей. Кроме того, его добыча может быть сложной и дорогостоящей. Кератин, который делается из шерсти, напротив, добывается легко и исходных материалов в избытке.

Видео дня

Новые мембраны уже были протестированы на клетках человеческих костей в лабораторных условиях. Исследователи получили из мембран стабильные и прочные каркасы.

Они также протестировали мембраны на клетках человеческих костей в лабораторных условиях, где клетки хорошо прижились и продемонстрировали явные признаки здорового формирования костной ткани. Затем они имплантировали мембраны животным, наблюдая рост новой костной ткани в поврежденных областях. По словам доктора Шерифа Эльшаркави, это показывает, что кератин может поддерживать регенерацию костной ткани в живой биологической системе. По его словам, это "значительно приближает технологию к применению у реальных пациентов".

Исследователи также выявили, что, хотя коллагеновые мембраны в целом способствовали образованию большего количества костной ткани, кератиновые каркасы создавали более организованную и структурно прочную кость с лучше выровненными волокнами, которые очень напоминали естественную, здоровую кость.

Мембраны также плавно интегрировались с окружающими тканями и оставались стабильными на протяжении всего процесса заживления, что является важным качеством для практического применения в медицине.

Учены пытаются разгадать процесс старения

Напомним, что на примере планарий, микроскопических животных, ученые пытаются объяснить процессы старения организма человека. Эти существа имеют поразительные регенарицонные способности, не теряют взрослых стволовых клеток со временем, и даже "перезапускают" возрастные изменения в различных тканях. Ученые планируют определить гены и клетки, которые управляют регенеративной программой, ведущей к омоложению планарий.

