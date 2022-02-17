Ученые провели масштабное исследование и выяснили, что больше всего насилию со стороны партнера подвергались молодые женщины.

Каждая четвертая женщина становилась жертвой домашнего насилия в течение своей жизни.

Об этом свидетельствует новое масштабное исследование, опубликованное в журнале The Lancet.

Ученые использовали сведения из Глобальной базы данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которой собирали информацию о насилии в отношении женщин в период с 2000 по 2018 год. Охват составляет 90%.

Новые оценки показывают, что до пандемии коронавируса 27% женщин в возрасте от 15 до 49 лет, имевшие партнера, подвергались насилию с его стороны. При этом каждая седьмая (13%) подвергалась насилию в течение последнего года до проведения опроса. Это явление больше всего было распространено среди молодых женщин.

Самая высокая распространенность насилия со стороны партнера была зарегистрирована в некоторых странах Африки, Океании и Южной Азии.

Насилие со стороны партнера имеет серьезные последствия для здоровья женщин как с физической, так и с психической стороны. Это приводит к значительным социальным и экономическим издержкам для стран, сообществ и отдельных лиц.

Как отметила старший автор исследования и представитель ВОЗ Клаудия Гарсия-Морено, настоящий анализ показал, что страны не в состоянии искоренить насилие в адрес женщин.

"Несмотря на то, что за последние 20 лет был достигнут прогресс, этого по-прежнему недостаточно", - сказала она.

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