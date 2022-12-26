Казахский бизнес передал 41 генератор стоимостью около 0,5 млн долларов.

Казахский бизнес передал генераторы для нужд медицинских учреждений Украины. Их направили в области, которые находятся под атаками российских агрессоров.

Как говорится в сообщении на Правительственном портале, 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов был распределен между учреждениями здравоохранения. В частности, их передали в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области и другие регионы.

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, в условиях отключений электроэнергии мы должны быть готовы к любым вызовам, а потому продолжаем обеспечивать медицинские учреждения генераторами.

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"Ежедневно оккупанты наносят удары по нашей инфраструктуре, что несет угрозу электроснабжению. Совместно с партнерами мы прилагаем максимум усилий, чтобы в условиях обесточивания больницы продолжали работать и выполнять свою главную задачу - спасать жизни. Каждый генератор - это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций", - подчеркнул Ляшко.

Сообщается, что партия генераторов была доставлена благодаря работе межпарламентской группы дружбы "Украина - Казахстан".

Генераторы для Украины

Как сообщал УНИАН, из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме, к которой привели массированные российские удары, возник дефицит электроэнергии. Он привел к отключениям электроэнергии. Поэтому украинцы вынуждены активно пользоваться генераторами и другими альтернативными источниками электроэнергии.

Разные страны оказывают Украине энергетическую помощь. В частности, Объединенные Арабские Эмираты отправят в Украину около 2500 бытовых электрогенераторов, из которых половину передадут в ближайшее время. Бытовые генераторы мощностью от 3,5 до 8 киловатт планируют передать гражданским лицам, которые пострадали от войны, нарушившей энергетическую инфраструктуру и вызвавшей перебои в подаче электроэнергии.

Европейский союз также окажет Украине помощь в сфере энергетики. Речь идет о 900 генераторах для электроснабжения страны, включая больницы. Урсула Фон дер Ляйен заверила, что ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии из Украины.

Кроме этого, Азербайджан отправил Украине энергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. В ближайшее время ожидается вторая партия.

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