Специалисті предупредили, что умеренность всегда важна при употреблении любого сыра.

Сыр чрезвычайно популярен и входи в рацион почти любого человека. Некоторые диетологи считают, что люди едят слишком много сыра, особенно учитывая его недостатки, такие как высокое содержание жиров и натрия.

Как сыр влияет на здоровье

По словам астроэнтеролога Экты Гупты, некоторые сыры могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого содержания соли и жиров, что может привести к повышению артериального давления и уровня "плохого" холестерина, пишет Parade.

Она также отметила, что частое употребление сыра с высокой степенью плавления может способствовать увеличению веса, развитию инсулинорезистентности и нарушению обмена веществ. Высокое потребление соли может дополнительно нагружать почки, а вся эта переработка может привести к воспалению во всем организме.

Однако Гупта также отметила, что даже плавленый сыр обладает определенной питательной ценностью, обеспечивая организм кальцием, белком и некоторыми витаминами. Однако умеренность всегда важна при употреблении любого сыра.

Худший сыр для здоровья кишечника

Гупта утверждает, что сыры с высокой степенью обработки, низким содержанием бактерий и высоким содержанием соли являются явным победителем. К ним относятся массовые сырные смеси, ароматизированные ломтики сыра и дешевый сыр для пиццы.

Гастроэнтеролог Риту Нахар полностью согласна с этим. "Когда речь идет о здоровье кишечника, плавленые сыры - один из худших вариантов. Они содержат много насыщенных жиров, натрия и эмульгаторов, которые могут изменить микробиом кишечника и способствовать воспалению, вздутию живота и нарушению обмена веществ при частом употреблении", - объяснила она.

Она добавила, что сыры высокой степенью переработки содержат минимальное количество живых микробных культур, если вообще содержат,

"При очень частом употреблении могут повыситься риск дисбактериоза кишечника, может ухудшиться пищеварение у предрасположенных людей, а также возрасти риски для обмена веществ и сердечно-сосудистого здоровья, что еще сильнее ударит по здоровью кишечника", - рассказала врач.

При этом Гупта отметила, что есть в небольших количествах такие сыры не "ужасно". Врач рекомендовала все отдавать предпочтение натурально выдержанным сырам, таким как чеддер, швейцарский или гауда, а также ферментированным вариантам, например, кефирному сыру, поскольку они содержат полезные бактерии.

Гупта также отметила, что эти "хорошие" виды сыра нужно есть в умеренных количествах и с продуктами с высоким содержанием клетчатки, такими как овощи, фрукты, бобовые или цельнозерновые, поскольку клетчатка может улучшить микрофлору кишечника.

Ранее диетологи назвали 6 видов сыров с высоким содержанием белка. Специалисты отметили, что кроме белка, в сыре есть витамины, которые способны поддерживать иммунную систему и ускорять метаболизм.

