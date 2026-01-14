Врач объяснил, как есть мясо с пользой для здоровья.

Хотя мясо всегда признавалось одним из важнейших продуктов для здоровья, многие люди всё ещё не знают, какое мясо самое полезное и как правильно его есть. Одни считают его наличие в рационе излишним, аргументируя это строением человеческого прикуса или изобилием растительных белков, другие - возводят его до своего рода "панацеи" и едят слишком много, не обращая внимания на качество и способ готовки.

Кардиолог Крейг Басман из американской сети частных клиник "Hackensack Meridian Health" поделился рекомендациями о том, как разумно включать красное мясо в рацион, заботясь о здоровье сердца. Его слова передает телеканал "Fox News".

Видео дня

Что полезнее для здоровья, говядина или свинина - ответ экспертов

По словам Басмана, не все красное мясо одинаково полезно, и людям, обеспокоенным состоянием сердечно-сосудистой системы, стоит отдавать предпочтение более постным вариантам.

Соответственно, если возвращаться к вопросу, что полезнее - говядина или свинина, то главное здесь не сам тип мяса, а его часть - точнее процент жировых прослоек в каждой части. Чем меньше жира - тем питательнее и насыщеннее вырезка.

Обычно, более постной считается говядина, но и в свинине есть достаточно "чистые" места.

Из говядины стоит выбирать вырезку (поясницу) и задний отруб, - поясняет врач. - Для свинины более постными считаются также вырезка и корейка (спина).

Если же под рукой оказался не самый диетический кусок, специалист советует просто срезать лишний жир.

Где больше витаминов, в свинине или говядине - и как их лучше всего "сохранить" при готовке

В свинине больше витаминов группы B (B1, B3, B6) и витамина D, важных для нервной системы и иммунитета, но говядина содержит больше железа, витамина B12 и цинка, поэтому выбор, снова-таки, зависит не столько от животного, сколько от ваших потребностей, а также от способа приготовления.

"Предпочтительны методы медленного приготовления при умеренной температуре", - отмечает Басман.

Запекание, готовка под грилем в духовке, томление и пропаривание являются отличными вариантами, поскольку позволяют излишкам жира буквально стекать в процессе.

Далее, следует всегда помнить, что приготовление мяса при слишком высокой температуре может нести серьезные риски для здоровья.

Жарка и гриль на сильном огне, по словам Басмана, способствуют образованию вредных соединений - конечных продуктов гликирования (AGEs) и гетероциклических аминов (HCAs).

Исследования связывают эти вещества с воспалительными процессами, а также с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

"Если вы готовите на гриле, не допускайте подгорания и снижайте температуру", - советует врач.

Не стоит забывать про пользу и вред маринадов. Кислые маринады на основе лимонного сока или уксуса могут помочь "уменьшить образование вредных соединений" во время термической обработки, объясняет Басман.

Наконец, однозначного ответа на вопрос, какое мясо врачи назвали самым полезным, нет, зато есть ответ, какое мясо наименее полезное.

Врачи рекомендуют с осторожностью относиться к переработанным мясным изделиям. Следует избегать следующих мясных деликатесов: бекон, колбасы, сосиски, фрикадельки.

"В таких продуктах, как правило, очень много соли и консервантов, а они связаны с повышением артериального давления и уровня "плохого" холестерина, что увеличивает риск сердечных заболеваний", - подчеркивает специалист.

Какое мясо самое полезное - зависит от количества

Хотя современные "пищевые пирамиды" допускают присутствие красного мяса в здоровом рационе, употреблять его следует "реже и меньшими порциями", считает Басман.

"Для здоровья сердца оптимально сочетать красное мясо с более полезными источниками белка - птицей, рыбой и растительными продуктами, такими как фасоль, чечевица и орехи", - говорит он.

Лучше всего, по его словам, делать рыбу или растительный белок основой рациона в большинство дней недели, регулярно использовать птицу и оставлять красное мясо для редких приемов пищи.

Так что вывод заключается не в том, какое мясо самое полезное для человека, а в том, как балансировать разные типы.

Хорошее соотношение источников белка помогает снизить потребление насыщенных жиров и поддерживать здоровый уровень холестерина, сохраняя при этом удовольствие от повседневного питания.

Вас также могут заинтересовать новости: