Врачи отметили, что таким образом можно наладить давление и без таблеток, но для этого потребуется некоторое время.

Согласно новому исследованию, употребление шоколада и чая может быть полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы.

В частности, соединение под названием флаван-3-ол, содержащееся в шоколаде и чае, может помочь снизить артериальное давление, пишет Verywellhealth.

Исследователи обнаружили, что флаван-3-олы также содержится в других продуктах, помимо чая и шоколада, таких как виноград и яблоки.

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"У людей с повышенным артериальным давлением или гипертонией степень снижения артериального давления была аналогична той, которую можно было бы ожидать от таблеток для снижения артериального давления", - прокомментировал профессор сердечно-сосудистой медицины в Университете Суррея и автор нового отчета Кристиан Хайсс.

Напротив, как добавил Хайсс, "у людей с низким артериальным давлением наблюдалось лишь очень незначительное снижение артериального давления".

Достаточно ли чая и шоколада для снижения артериального давления?

Диетолог Кевин Парк отметил, что если у вас высокое артериальное давление, вам, скорее всего, понадобится больше, чем чай и шоколад, чтобы с ним справиться.

"Нужно изменить образ жизни и рацион, но включение продуктов, богатых флаван-3-олами, в диету может обеспечить большую пользу и позитивные изменения для артериального давления", - добавил он.

Чтобы увидеть пользу флаван-3-олов для артериального давления, вам нужно будет взять на себя обязательство регулярно добавлять их в рацион.

"Чтобы увидеть улучшение артериального давления, потребление шоколада или чая потребует длительного периода - около 4-8 недель, согласно исследованию", - сказал Парк.

Хайсс сказал, что средняя доза флаван-3-олов, потребляемая участниками исследования, составляла около 500–600 миллиграммов в день.

Вы могли бы достичь этого, выпивая 2-3 чашки чая, одну-две порции темного шоколада, две-три столовые ложки какао-порошка, два-три яблока, "или смесь из меньшего количества этих веществ и других фруктов, таких как виноград, груши и ягоды", добавил Хайсс.

Другие новости о пользе чая

Названы 10 лучших видов чая, полезных для здоровья. Среди таких напитков есть зеленый, черный, белый и ромашковый чаи.

Если употреблять некоторые виды чая, то это может улучшить здоровье сердца, укрепить иммунную систему и снизить риск хронических заболеваний, в зависимости от сорта напитка.

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