Рассказываем, как отличить съедобные грибы от ложных.

В Украине на осень выпадает сезон сбора грибов. Однако с этим стоит быть осторожным, так как очень многие виды грибов могут привести к отравлению. Поэтому собирать стоит только те, в которых вы уверены.

Биолог Ростислав Шикула рассказал УНИАН, как проверить грибы - ядовитые или нет.

Как отличить ядовитый гриб от съедобного

По словам биолога, нельзя есть те грибы, которые вам неизвестны, и в не ядовитости которых вы не уверены. Самые опасные грибы, которые нельзя употреблять, - это:

Видео дня

бледная поганка;

сатанинский гриб;

ложные опята;

ложные лисички.

"Самым ядовитым в мире грибом считается бледная поганка. В ней содержится несколько ядовитых веществ (в частности, смертоносные аматоксины). Есть такие симптомы отравления бледной поганка: довольно сильная рвота, печеночные/почечные колики, боль в мышцах, понос. Человеку без опыта и необходимых знаний не стоит самостоятельно проверять - ядовитый гриб или нет. Если вы не уверены в том, что гриб съедобный, его не нужно брать", - добавил Ростислав Шикула.

Если говорить про ядовитые грибы - список их очень велик. Как рассказал биолог, все съедобные грибы имеют своих двойников, и ядовитые грибы могут иметь как приятный запах, так и неприятный. Биолог подчеркнул, что нюхать гриб не стоит, потому что это все равно не поможет получить стопроцентную уверенность в том, что он не ядовитый.

"Нужно просто знать, какие есть виды грибов и иметь опыт их сбора. Если у вас этого опыта нет, то нужно идти собирать грибы с теми людьми, которые уже имеют опыт, и консультироваться с ними. Тогда вы избежите отравления", - сказал он.

Как отличить съедобные грибы от ложных

Ростислав Шикула объяснил, как отличить ядовитые грибы от хороших. По его словам, бледную поганку можно спутать с другими грибами, например, с белой или зеленой сыроежкой. И эти сыроежки, и бледная поганка имеют зеленоватый цвет. Но у бледной поганки есть характерные черты - под самой шляпкой этого гриба находится "юбочка", а его ножка заканчивается яйцевидным наростом. По запаху не стоит пытаться определять, съедобный гриб или несъедобный, - у бледной поганки довольно приятный запах.

"30 граммов бледной поганки будет достаточно, чтобы спровоцировать у взрослого серьезное отравление, а дети после употребления такого количества этого гриба могут умереть. Летальная доза аматоксинов, которые содержатся в бледной поганки, - это от 0,1 до 0,3 миллиграмма на килограмм массы тела человека. Смерть человека может спровоцировать и один гриб - в 40-граммовой бледной поганке содержится от 5 до 15 миллиграммов аматоксина", - предупредил биолог.

Чтобы отличить сатанинский гриб от дубовика, говорит специалист, нужно обратить внимание на цвет его пор в трубчатом слое, который находится под шляпкой. У дубовика поры светло-оранжевые, а после нажатия они синеют. А сатанинский гриб имеет желтоватые поры, которые синеют при нажатии. Еще сатанинский гриб часто имеет толстенькую ножку, как у белого, а у дубовика ножка тоненькая.

Напоследок он рассказал про опята. Съедобные опята растут на деревьях, у них есть "чешуйки" на шляпках и "юбочка" под шляпкой, а также мохнатая пленка, которая под шляпкой закрывает пластинчатую часть гриба со спорами. У съедобных опят светло-коричневый цвет, но у них есть двойники, которые могут быть на них похожи. Поэтому отличить ядовитые опята от съедобных трудно.

"У ложных опят, как правило, более яркий цвет - либо желтовато-яркий, либо оранжевато-яркий, они на тонких ножках. Если гриб, похожий на опенка, без "юбки", на шляпке у него нет "чешуек" и она гладкая, гриб ровный и блестящий - то он ядовитый. Ложные опята, как и съедобные, тоже могут иметь приятный запах. Поэтому, если вы не уверены, что нашли именно съедобные опята, лучше эти грибы не берите. Употребление ложных опят может быть фатальным для человека", - подытожил Ростислав Шикула.

справка Ростислав Шикула Биолог Ростислав Шикула - кандидат педагогических наук, специалист в области выживания, преподаватель выживания человека в условиях дикой среды. Имеет около 30 лет преподавательского стажа в области биологии, географии и выживания. В советское время поступил в Калининградский государственный университет и учился на биологическом факультете, а затем перевелся в Волынский государственный университет им. Леси Украинки, закончил его и получил специальность "Учитель географии и биологии". До полномасштабного вторжения РФ в Украину работал в Международном экономико-гуманитарном университете им. академика Степана Демьянчука, который находится в Ровно. Сейчас проходит службу в рядах ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: