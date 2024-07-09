В июле в украинских садах созревает красная и черная смородина - любовь всех сладкоежек. Горсть таких ягод станет прекрасным здоровым перекусом. Оба этих вида очень вкусные и невероятно полезные, но по-своему. Для максимальной пользы их можно есть вместе. Но если начать разбираться, какая смородина полезнее, то можно обнаружить преимущества каждого сорта.
Какая смородина полезнее - черная или красная
У двух видов ягод есть много общего. Как черная, так и красная смородина входят в пятерку самых богатых витамином C продуктов. Они богаты микроэлементами и антиоксидантами, полезны для сердца и иммунной системы.
Однако состав и полезные свойства этих видов имеют небольшие различия. Вот чем полезна черная смородина:
- Повышает иммунитет. Витамин С и антоцианы в составе ягоды борются с воспалениями в организме и улучшают устойчивость к болезням.
- Уменьшает воспаление. Жирные кислоты смородины облегчают симптомы артрита.
- Укрепляет сердце. Исследования показали эффективность черной смородины для профилактики сердечно-сосудистых болезней, если есть её с семенами.
- Ускоряет пищеварение. В этой ягоде есть два вида клетчатки, которые нормализуют работу пищеварительной системы.
- Снижает риск развития рака. Всё благодаря высокому содержания антоцианов - веществ, которые замедляют повреждение здоровых клеток и рост раковых опухолей.
Также ученые проанализировали, чем полезна красная смородина по сравнению с черной:
- Улучшает зрение. Красная смородина содержит в два раза больше витамина A, чем черная. Это вещество необходимо для острого зрения и профилактики глазных болезней.
- Полезна для кожи и волос. Красную смородину можно назвать "ягодой красоты".
- Содержит мало сахара. Благодаря этому поричка не навредит фигуре и разрешена при сахарном диабете. У неё очень низкий гликемический индекс.
- Хороша для женщин. Красные ягоды нормализуют менструальный цикл, уменьшают негативные симптомы при климаксе и борются с токсикозом у беременных.
- Улучшает качество крови. Медь и железо в составе этого сорта необходимы для формирования эритроцитов. А недостаток этих веществ приводит к анемии и постоянной слабости.
Важно помнить, что все сорта смородины снижают артериальное давление. Это может быть полезно для гипертоников, но людям с пониженным давлением ягодами лучше не увлекаться.