Черная и красная смородина очень полезны, но их свойства немного отличаются.

В июле в украинских садах созревает красная и черная смородина - любовь всех сладкоежек. Горсть таких ягод станет прекрасным здоровым перекусом. Оба этих вида очень вкусные и невероятно полезные, но по-своему. Для максимальной пользы их можно есть вместе. Но если начать разбираться, какая смородина полезнее, то можно обнаружить преимущества каждого сорта.

Какая смородина полезнее - черная или красная

У двух видов ягод есть много общего. Как черная, так и красная смородина входят в пятерку самых богатых витамином C продуктов. Они богаты микроэлементами и антиоксидантами, полезны для сердца и иммунной системы.

Однако состав и полезные свойства этих видов имеют небольшие различия. Вот чем полезна черная смородина:

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Повышает иммунитет . Витамин С и антоцианы в составе ягоды борются с воспалениями в организме и улучшают устойчивость к болезням.

. Витамин С и антоцианы в составе ягоды борются с воспалениями в организме и улучшают устойчивость к болезням. Уменьшает воспаление . Жирные кислоты смородины облегчают симптомы артрита.

. Жирные кислоты смородины облегчают симптомы артрита. Укрепляет сердце . Исследования показали эффективность черной смородины для профилактики сердечно-сосудистых болезней, если есть её с семенами.

. Исследования показали эффективность черной смородины для профилактики сердечно-сосудистых болезней, если есть её с семенами. Ускоряет пищеварение . В этой ягоде есть два вида клетчатки, которые нормализуют работу пищеварительной системы.

. В этой ягоде есть два вида клетчатки, которые нормализуют работу пищеварительной системы. Снижает риск развития рака. Всё благодаря высокому содержания антоцианов - веществ, которые замедляют повреждение здоровых клеток и рост раковых опухолей.

Также ученые проанализировали, чем полезна красная смородина по сравнению с черной:

Улучшает зрение . Красная смородина содержит в два раза больше витамина A, чем черная. Это вещество необходимо для острого зрения и профилактики глазных болезней.

. Красная смородина содержит в два раза больше витамина A, чем черная. Это вещество необходимо для острого зрения и профилактики глазных болезней. Полезна для кожи и волос . Красную смородину можно назвать "ягодой красоты".

. Красную смородину можно назвать "ягодой красоты". Содержит мало сахара . Благодаря этому поричка не навредит фигуре и разрешена при сахарном диабете. У неё очень низкий гликемический индекс.

. Благодаря этому поричка не навредит фигуре и разрешена при сахарном диабете. У неё очень низкий гликемический индекс. Хороша для женщин . Красные ягоды нормализуют менструальный цикл, уменьшают негативные симптомы при климаксе и борются с токсикозом у беременных.

. Красные ягоды нормализуют менструальный цикл, уменьшают негативные симптомы при климаксе и борются с токсикозом у беременных. Улучшает качество крови. Медь и железо в составе этого сорта необходимы для формирования эритроцитов. А недостаток этих веществ приводит к анемии и постоянной слабости.

Важно помнить, что все сорта смородины снижают артериальное давление. Это может быть полезно для гипертоников, но людям с пониженным давлением ягодами лучше не увлекаться.

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