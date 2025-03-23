Важно также иметь качественную подушку.

Сон на животе не так уж и полезен и точно не даст вам полноценно отдохнуть после изнурительного рабочего дня. Сон на спине – тоже не лучшая поза, убеждены специалисты.

Среди наиболее распространенных поз для сна: на боку, поза эмбриона, на животе, на спине и т.д. Заместитель генерального директора The Sleep Charity Лиза Артис, объяснила в интервью Mail Online, что сон на животе – довольно вредная привычка.

"Можно спать на спине или на боку, но мы рекомендуем избегать сна на животе. Это создает большую нагрузку на шею, поскольку она постоянно скручивается в течение ночи", – акцентировала она.

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Эксперт по сну из MattressNextDay Мартин Сили, в свою очередь, сказал, что сон на спине – не лучший вариант для людей, которые храпят.

"Сон на боку считается лучшей позой. Это помогает улучшить кровообращение и пищеварение, а также открывает дыхательные пути для более легкого дыхания, что означает меньшую вероятность храпа", – пояснил он.

Независимо от того, какую позу сна вы предпочитаете, по словам Лизы Артис решающее значение имеет не это, а качество вашей кровати и аксессуаров для сна. Ваша голова весит 4,5-5,5 килограммов, а шея содержит семь из 33 позвонков позвоночника. Боль в шее, скованность шеи и даже постоянные головные боли могут быть следствием плохой поддержки подушки.

"Хорошая подушка должна поддерживать голову в правильном положении – то есть в таком же отношении к плечам и позвоночнику, как если бы вы стояли прямо с правильной осанкой. Слишком мягкая подушка позволит голове заваливаться, искривляя шею. Слишком твердая – вызовет хруст в шее", – добавила специалист.

Как улучшить качество сна

Некоторые люди верят, что если съесть перед сном киви, то вы будете спать лучше. Доктор медицинских наук, специалист по сну Радж Дасгупта утверждает, что это действительно так. По его словам, это подтверждают различные исследования.

В то же время диетологи назвали 13 продуктов, которые не стоит есть перед сном. Среди них – темный шоколад, злаки, сыр и другая пища.

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