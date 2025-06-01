В целом он обладает множеством полезных для здоровья свойств и может помочь снизить уровень холестерина.

Один из главных продуктов, который всегда рекомендуют диетологи - это овес.

Как пишет Eatingwell, его польза выходит за рамки удобного завтрака, поскольку новые исследования показывают, что регулярное употребление овса может снизить общий и "вредный" холестерин, а более низкий уровень холестерина связан со снижением риска сердечных заболеваний.

Что такое овес?

Это цельные зерна, состоящие из семян, включая отруби, в которых содержится большая часть пищевых волокон; зародыша, который наполнен витаминами и минералами; и эндосперма, который содержит крахмал.

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Овес очень питателен, содержит 150 калорий, 5 граммов белка, 2,5 грамма жира (2 грамма из которых — полезные ненасыщенные жиры) и 4 грамма пищевых волокон на каждую порцию в полчашки.

Употребление цельного зерна в целом дает ряд преимуществ для здоровья, включая снижение уровня холестерина, поддержание здорового веса и снижение риска сердечных заболеваний.

Здоровое сердце

Секрет кроется в бета-глюкане, типе растворимой клетчатки, содержащейся в овсе. Растворимая клетчатка растворяется в воде, превращаясь в гель и действуя как губка, которая связывает холестерин и жиры, удаляя их из кровотока для выведения. Это означает, что регулярное употребление его в пищу приближает вас к абсолютно здоровому сердцу.

Стабильный уровень сахара в крови

Растворимая клетчатка в овсе может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, замедляя пищеварение и выброс глюкозы в кровоток. Употребляя овес, особенно в сочетании с белком, вы с меньшей вероятностью испытаете резкие скачки и падения уровня сахара в крови.

Тонкая талия

Исследования показывают, что регулярное употребление овса имеет много потенциальных преимуществ, в том числе для окружности талии. Этот эффект может быть объяснен способностью растворимой клетчатки впитывать воду. Употребление цельных зерен, таких как овес, создает эффект насыщения, создавая чувство сытости быстрее по сравнению с употреблением очищенных зерен, что означает, что вы можете съесть меньше.

Другие новости об овсянке

Диетологи раскрыли преимущества и недостатки от ежедневного употребления овсянки. Они отметили, что овсянка - это богатая питательными веществами пища, содержащая необходимые витамины и минералы, такие как марганец, фосфор, магний и железо.

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