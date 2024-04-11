Диетолог рассказала, какой вид гречки самый полезный и как правильно готовить питательную крупу.

Ароматная гречка - одна из самых популярных круп среди украинцев. Общеизвестно, что эта каша крайне питательна и богата витамины: не зря её включают в детское и диетическое питание. Но не все её виды одинаково хороши. Мы разобрались, какая гречка полезнее и как сохранить максимум витаминов при готовке.

В чем польза гречки

Диетолог Людмила Гончарова в комментарии УНИАН отметила, что гречка - продукт с "полезными" углеводами и низким содержанием жира. По словам врача, 100 грамм крупы содержит 60 г углеводов, 10-12 г белков и около 4 г растительных жиров и Омега-6 жирных кислот.

Польза гречки состоит в том, что среди других злаковых она отличается низким содержанием углеводов. По словам Людмилы Гончаровой, такая каша особенно полезна для профилактики сахарного диабета. "Самое большое, чем страдает человечество на сегодняшний день, - это переедание углеводов. Потому что им никто не сказал, что поджелудочная железа столько не усваивает", - сказала Гончарова.

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Относительно того, сколько гречки можно есть за раз, Гончарова отметила, что до 20 грамм углеводов на один прием пищи - среднестатистическая норма. Речь идет о ориентировочно о 1,5 столовых ложки гречки в сухом виде или 2,5 ложки в отваренном.

Какой вид гречки самый полезный

Эксперт подчеркнула, что гречка содержит много полезных микроэлементов, в частности, йод, селен и молибден. Однако при обжаривании и варке эти вещества разрушаются. Поэтому для максимальной пользы стоит брать необжаренную (зеленую) гречку и запаривать её теплой водой на ночь. Вот какая гречка самая полезная - зеленая и запаренная.

Диетолог Людмила Гончарова рекомендует запаривать гречку с вечера и есть на завтрак. Заливать крупу надо не кипящей, а теплой водой. Эксперт рекомендует есть такую кашу с зеленым салатом и оливковым или конопляным маслом.

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