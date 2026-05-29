Кардиолог назвал 3 'токсичных' продукта, которые никогда не дает своим детям

Чтобы выработать у детей привычки правильного питания, самое главное – подавать собственный пример.

Рацион взрослых часто тщательно анализируют на предмет продуктов, которые могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Между тем питанию детей обычно уделяют меньше внимания, хотя это может повлиять на их будущее здоровье. Об этом пишет Today.

Интервенционный кардиолог из Калифорнии Санджай Бходжрадж, который воспитывает трех дочерей-подростков, говорит, что действительно сложно находить быстрые, простые и в то же время вкусные блюда для детей.

"Я хочу, чтобы они жили долго и были здоровыми, поэтому сейчас мы гораздо внимательнее относимся к тому, что подаем на стол", – отметил он.

Врач рассказал, что никогда не дает своим детям 3 "токсичных" продукта, которые в будущем могут отразиться на здоровье сердечно-сосудистой системы.

1. Йогурты с ароматизаторами

Кардиолог предупредил, что йогурты, которые рекламируются специально для детей, часто содержат большое количество добавленного сахара и искусственных красителей.

2. Переработанное мясо

Исследование Оксфордского университета показало, что такие продукты связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Бходжраджа, бекон, хот-доги и колбасные изделия часто содержат много натрия, консервантов и нитратов.

"Как кардиолога меня пугает то, что эти соединения могут делать на клеточном уровне. Они нарушают работу важных веществ, в частности оксида азота, который регулирует артериальное давление и здоровье сосудов", – предупредил он.

3. Сладкие хлопья и напитки

Согласно американским Диетическим рекомендациям на 2025–2030 годы, детям младше 11 лет вообще не рекомендуется употреблять добавленный сахар. Подросткам также советуют "существенно" ограничить количество сладких напитков.

Почему это важно

В Американской кардиологической ассоциации подчеркнули, что пищевые привычки формируются еще в раннем детстве. Организация рекомендует придерживаться здорового для сердца рациона для детей уже с 1 года жизни, ведь это важно для "благоприятной траектории сердечно-сосудистого здоровья на протяжении всей взрослой жизни".

В издании отметили, что чрезмерное количество пищи и недостаточная физическая активность приводят к ожирению, которое в настоящее время поражает 21% детей и подростков в США. Ожирение также напрямую влияет на сердце, повышая риск сердечных заболеваний.

С чего начать

Самыми полезными хлопьями диетологи называют те, которые на 100% состоят из цельного зерна и содержат как можно меньше добавленного сахара. Выбирая хлопья для детей, специалисты советуют покупать обычные цельнозерновые или отрубные варианты и при необходимости делать их слаще, добавляя фрукты, немного меда или кленового сиропа.

Что касается йогуртов, Бходжрадж отдает предпочтение натуральному греческому йогурту, в который добавляет немного меда и свежие ягоды для своих дочерей. Вместо хот-догов или колбасных изделий кардиолог советует давать детям непереработанные источники белка, например, курицу или растительные белки, такие как чечевица или киноа.

"И самое главное – подавайте пример собственным поведением. Дети всегда наблюдают, и то, что они видят в ваших действиях, важнее любых слов", – добавил он.

Ранее УНИАН писал о 9 замороженных продуктах, которые действительно полезны для сердца. Диетологи включили в список чернику, клубнику, форель, лосось, шпинат, брокколи и т. д. Главное их преимущество – отсутствие соли, большое количество которой наносит вред сердечно-сосудистой системе.

