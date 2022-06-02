Как защититься от клещей, чтобы не заразиться тяжелыми болезнями - расскажет УНИАН.

С наступлением тепла в лесах и полях появилось много клещей, которые переносят множество опасных заболеваний. Встретить этих насекомых можно в любом месте, где есть деревья или высокая трава. Среди безобидных клещей можно встретить энцефалитных, поэтому перед прогулкой нужно обезопасить себя от такой встречи.

Чем опасны клещи и где их можно встретить

Эти насекомые живут в траве, на кустах, в листве, на низких деревьях. Встретить их можно в любых зеленых участках: в сквере, парке, на обочине, в лесу и на лугу.

Клещи могут переносить такие опасные болезни, как клещевой энцефалит, боррелиоз, туляремия, лихорадка, болезнь Лайма. Многие заболевание имеют высокий риск смерти или тяжелых последствий для здоровья. От некоторых из этих болезней существуют прививки. К примеру, делать вакцину от клещевого энцефалита рекомендуется каждые 5 лет.

Как защититься от клещей на природе

Носите закрытую одежду с длинными брюками и рукавами. Голову прикройте головным убором.

Обходите стороной кусты, поскольку клещи часто садятся на бедра и колени.

После прогулки внимательно осмотрите все открытые участки тела. Попросите кого-то осмотреть голову.

Сразу переоденьтесь после прогулки и постирайте одежду. Её нельзя оставлять возле кровати.

Используйте специальные спреи, которые отпугивают клещей. Обработайте также ими своего питомца.

Что делать, если укусил клещ

Если обнаружили клеща на теле - снимайте его очень аккуратно, чтобы не оторвать хоботок. Возьмите насекомое пинцетом и медленно тяните вверх под прямым углом. Положите клеща в банку и отнесите в лабораторию, чтобы определить, заразен ли он. Место укуса обработайте йодом или антисептиком.

Если боитесь снимать клеща самостоятельно - обратитесь в ближайший травмпункт. Сдать насекомое на исследование можно как частную, так и в государственную клинику. После результата анализов врач скажет, что нужно делать дальше.

Если после укуса клеща ухудшилось самочувствие - сразу обращайтесь в больницу, не дожидаясь результата анализов. В больнице вам могут ввести экстренную вакцину, если вы не привиты.

Вас также могут заинтересовать новости: