Как в прифронтовом Днепре хранят лекарства по европейским стандартам

Воздушная тревога, блэкаут, обстрел — и все равно грузовик БаДМ выезжает в аптеку или медучреждение. В кузове — инсулин, антибиотики, сердечные препараты. Температурный режим под постоянным мониторингом. Маршрут меняется в зависимости от ситуации на дороге. Но лекарства должны прибыть вовремя.

Так работает один из крупнейших фармдистрибьюторов Украины, который поставляет медикаменты более 30 лет.

Европейский сертификат — в прифронтовом городе

В этом году распределительный центр БаДМ в Днепре снова подтвердил соответствие международному стандарту GDP (Good Distribution Practice — Надлежащая практика дистрибуции). Это означает: каждый этап пути лекарств — от завода до аптечной полки — контролируется так, чтобы препарат сохранил свою эффективность.

Видео дня

Инспекторы Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками проверяли все: от документации до технологических процессов. Результат — сертификат, который подтверждает: даже во время войны можно работать на уровне Европы.

"Мы не можем позволить себе ошибки, — комментирует и.о. генерального директора БаДМ Дмитрий Бабенко. — Воздушная тревога или обстрел не могут быть оправданием. Лекарства должны прибыть вовремя и в надлежащем состоянии — всегда".

Миллион строк заказов в сутки

Чтобы обеспечить такую скорость, компания продолжает автоматизировать склады. Система WMS управляет запасами и перемещением товаров. ERP-платформа интегрирует клиентов и поставщиков в режиме реального времени. Сортировочные линии, холодильные камеры с постоянным мониторингом температуры, вертикальные системы хранения FERRETTO и другие решения позволяют обрабатывать более миллиона позиций ежедневно.

"Именно автоматизация складских процессов и IT-решения обеспечивают скорость отгрузки заказов. Мы обрабатываем более миллиона строк заказов в сутки, включая термочувствительные препараты", — объясняет Игорь Литвиненко, операционный директор компании.

Люди — главный актив БаДМ

Фармацевтическая логистика — это отрасль, которая не может позволить себе сбоев, особенно во время войны. БаДМ отвечает за поставку лекарств в течение 24 часов по всей Украине, включая прифронтовые населенные пункты. И несет ответственность не только за оперативность выполнения заказов, но и за сохранение качества лекарственных средств.

Несмотря на всю автоматизацию, центр работает благодаря людям. Специалисты по качеству, логисты, водители, складской персонал — каждый из них понимает: от их точности зависит чье-то здоровье.

Распределительный центр БаДМ в Днепре — это доказательство: даже в прифронтовом городе можно соблюдать мировые стандарты. И даже когда вокруг война, есть вещи, которые не подлежат компромиссам.

Справка: БаДМ — национальный фармацевтический дистрибьютор, который поставляет лекарства более чем 18 000 аптек и медучреждениям Украины. Компания работает для украинцев уже более 30 лет и имеет открытые вакансии по всей стране.