В военное время дети очень нуждаются в поддержке взрослых.

Сотни детей по всей Украине сейчас живут под ежедневными обстрелами и взрывами. Их детство проходит в подвалах и бомбоубежищах. Фонд ЮНИСЕФ дал несколько советов для родителей, которые помогут успокоить ребенка и разнообразить его досуг в укрытии.

Проговорите план действий

Проговорите план действий на случай обстрела или чрезвычайной ситуации. Договоритесь, что ребенок возьмет с собой и как вы доберетесь до укрытия. Нарисуйте план укрытия на бумаге. Так ребенок будет чувствовать себя уверенным и подготовленным.

Следите за самочувствием ребенка

Следите за активностью, самочувствием и эмоциям ребенка. Чаще спрашивайте ребенка "Как ты себя чувствуешь?". Ребенок почувствует, что его чувства замечают и он не один.

Если ребенок испугался или в ступоре, помогите ему прийти в себя с помощью простых вопросов. Например "Тебе сейчас не холодно?" или "Тебя зовут Наташа, правильно?".

Обсуждайте эмоции

Позвольте ребенку злиться или плакать, не запрещайте ему проявлять эмоции. Дайте детям понять, что вы замечаете их переживания: "Мне кажется, что тебе страшно". Давайте обещания, которые вы можете контролировать: вместо "Все будет хорошо" - "Мы всегда будем вместе".

Чаще обнимайтесь

Тактильный контакт снизит уровень тревоги и поможет ребенку успокоиться.

Соблюдайте режим дня

Соблюдение режима дня возвращает чувство контроля над своей жизнью. Следите за тем, чтобы ребенок чистил зубы, делал зарядку и соблюдал режим сна. Также можно придумать ежедневный вечерний ритуал, например, спеть песню или выпить чай перед сном.

Заботьтесь о себе

Дети быстро перенимают стресс родителей и копируют их поведение. Поэтому не забывайте заботиться о себе: высыпайтесь, правильно питайтесь и отдыхайте по возможности. Ребенку будет спокойнее, если его родители в порядке.

Оберегайте ребенка от стресса

Не обсуждайте новости войны при детях и не паникуйте в их присутствии. Не запугивайте ребенка, не говорите непроверенную информацию.

Отвлеките ребенка

Развлечь ребенка помогут сказки или аудиокниги. Материалы можно сохранить себе на телефон и пользоваться без интернета, например, на сайте Yakaboo, в Телеграм-каналах "Аудіоказки" и "Павлуша і Ява".