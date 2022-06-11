Как убрать трещины на пятках и подготовить ножки к лету - читайте на УНИАН.

Трещины на пятках - частая проблема людей, которые проводят весь день на ногах. Огрубевшая и потресканная кожа на ступнях не только не эстетично выглядит, но и доставляет дискомфорт при ходьбе. УНИАН назвал народные способы борьбы огрубевшими пятками. Если перечисленные методы не помогут, то стоит обратиться к врачу - патология может быть серьезной.

Ванночки для ног

Ванночки для ног размягчают кожу и снимают усталость с ног, убирают огрубелости и трещины на ступнях. Против трещин эффективны растворы с содой (1 ст.л. на 1 литр воды), морской солью (2 ст.л. на 1 литр воды) или перекисью водорода (4 ст.л. на 1 л воды). Попарьте ноги в теплой воде 20-30 минут и потрите пемзой. Чем грубее кожа, тем больше вещества нужно растворять в воде.

Вазелин

Вазелин прекрасно размягчает пятки. Мазь наносят на ступни два раза в день - утром и вечером. Вазелин втирают в кожу до полного впитывания, а затем надевают носки. Эффект будет заметен через несколько дней.

Примочки из яблок

Эффективное средство против трещин - примочки из тертых яблок или лука. Сырье натирают на мелкую терку, заворачивают в плотную ткань и прикладывают к пятке. Сверху накладывают целлофановый пакет и фиксируют пластырем. Примочку накладывают на целую ночь, а утром отмывают пятки пензой от размягченной кожи.

Капустные листья

В качестве примочек для размягчения пяток также используют капустные листья. Пятки смазывают медом, а затем прикладывают листья капусты. Сверху закрепляют носком или пластырем. С такой примочкой спят целую ночь.

Картофельная кожура и семена льна

Смешайте в равных количествах картофельные очистки и семена льна. Выложите в кастрюлю, залейте водой и варите до состояния густой кашицы. Слегка остудите смесь и погрузите в неё ступни на 15-20 минут. Затем кожу на пятках нужно протереть пензой и смазать йодом.

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